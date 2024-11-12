  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2024 17:14

內地明年春節和勞動節各增１天假期，全年假期由１１天增至１３天

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國務院公布新決定，全體公民放假的節日是７個，全年共放假
天數由１１天增至１３天。根據新決定，２０２５年，春節和勞動節各增１天假期，即農歷除夕
、５月２日。
　
　　國務院公布《關於修改＜全國年節及紀念日放假辦法＞的決定》，在《辦法》修改前，全體
公民放假的節日是７個，共放假１１天。此次修改後，７個節日共放假１３天。其中，春節４天
（除夕至初三），通過調休放假至少８天，較原來增加１天；國慶節３天（１０月１日至３日）
，調休形成７天假期；勞動節２天（５月１日、２日），調休放假５天，較原來少調休１天；元
旦、清明節、端午節、中秋節各１天，除逢周三外，結合與相連周末調休，形成３天假期。
　
＊除夕納入放假，五一調休減少＊
　
　　據介紹，這次修改主要體現在五方面：
　
　　一是假期總量增加。全體公民放假的假日增加２天，即農歷除夕、５月２日，放假總數由
１１天增加至１３天。
　
　　二是除夕納入放假。近些年，除夕主要靠調休或者靈活休假進行保障。此次將除夕納入法定
節假日，通過制度化方式保證群眾更好團圓過年，更好享受傳統節日。
　
　　三是春節假日延長。增加後春節放假４天（農歷除夕、正月初一至初三）。放假調休８天。
在除夕逢周五時，與周末順連還可實現放假９天，例如２０２７年。春節時間延長且更加固定，
大家能更好地安排探親休假。
　
　　四是五一調休減少。「五一」假期增加到２天、加上２天周末，只需要調休１天即可形成５
天假期。
　
　　五是明確調休原則。除個別特殊年節外，春節自農歷除夕起放假調休８天，國慶節自１０月
１日起放假調休７天，勞動節放假調休５天，元旦、清明節、端午節、中秋節分別放假調休或連
休３天（如逢周三則只在當天放假），國慶節放假如逢中秋節則合併放假８天（比如２０２５年
、２０２８年）。除個別特殊年節外，法定節假日假期前後連續工作一般不超過６天。（ｊｑ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如何評價總統大選中的Loser

12/11/2024 15:23

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處