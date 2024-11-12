內地明年春節和勞動節各增１天假期，全年假期由１１天增至１３天

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院公布新決定，全體公民放假的節日是７個，全年共放假

天數由１１天增至１３天。根據新決定，２０２５年，春節和勞動節各增１天假期，即農歷除夕

、５月２日。



國務院公布《關於修改＜全國年節及紀念日放假辦法＞的決定》，在《辦法》修改前，全體

公民放假的節日是７個，共放假１１天。此次修改後，７個節日共放假１３天。其中，春節４天

（除夕至初三），通過調休放假至少８天，較原來增加１天；國慶節３天（１０月１日至３日）

，調休形成７天假期；勞動節２天（５月１日、２日），調休放假５天，較原來少調休１天；元

旦、清明節、端午節、中秋節各１天，除逢周三外，結合與相連周末調休，形成３天假期。



＊除夕納入放假，五一調休減少＊



據介紹，這次修改主要體現在五方面：



一是假期總量增加。全體公民放假的假日增加２天，即農歷除夕、５月２日，放假總數由

１１天增加至１３天。



二是除夕納入放假。近些年，除夕主要靠調休或者靈活休假進行保障。此次將除夕納入法定

節假日，通過制度化方式保證群眾更好團圓過年，更好享受傳統節日。



三是春節假日延長。增加後春節放假４天（農歷除夕、正月初一至初三）。放假調休８天。

在除夕逢周五時，與周末順連還可實現放假９天，例如２０２７年。春節時間延長且更加固定，

大家能更好地安排探親休假。



四是五一調休減少。「五一」假期增加到２天、加上２天周末，只需要調休１天即可形成５

天假期。



五是明確調休原則。除個別特殊年節外，春節自農歷除夕起放假調休８天，國慶節自１０月

１日起放假調休７天，勞動節放假調休５天，元旦、清明節、端午節、中秋節分別放假調休或連

休３天（如逢周三則只在當天放假），國慶節放假如逢中秋節則合併放假８天（比如２０２５年

、２０２８年）。除個別特殊年節外，法定節假日假期前後連續工作一般不超過６天。（ｊｑ）

