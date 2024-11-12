【ＦＯＣＵＳ】幣圈歷史總押韻，暴瀉線索「金」中尋

【ＦＯＣＵＳ】從１﹒９萬美元站上２萬美元，用了１１０５天；從７﹒５萬美元站上

８﹒９萬美元，僅用６天－－如此瘋狂，唯有比特幣。受惠「特朗普交易」的，還有特斯拉、幣

圈股、加密貨幣ＥＴＦ……就連「迷因股」ＧａｍｅＳｔｏｐ也雞犬飛升。當期權交易員押注比

特幣年底前衝上１０萬美元，歷史仍不會改變押韻。



＊比特幣勢如破竹，ＥＴＦ同勁升＊



「狂人」回歸，市場亦瘋狂。開票日（６日）當天，春江鴨式企上７﹒５萬美元新高的比特

幣，周二（１２日）刷新８９６０４美元歷史紀錄，短短一個月飛升４０％；有過之而無不及的

則是特斯拉，自開票日以來五連升狂飆４４％。

比特幣、特斯拉聯袂上漲，原因不難理解，前者獲特朗普在比特幣年度會議

（Ｂｉｔｃｏｉｎ ２０２４ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ）上，明言要令美國成為「地球的加密之

都（ｃｒｙｐｔｏ ｃａｐｉｔａｌ ｏｆ ｔｈｅ ｐｌａｎｅｔ）」和「世界的比特幣超級

大國（ｂｉｔｃｏｉｎ ｓｕｐｅｒｐｏｗｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ）」；後者執行長

馬斯克，是特朗普今次勝選的頭號功臣。

「錯失恐懼（ＦＯＭＯ）」蔓延之下，不單比特幣價格單日連破８﹒３萬、８﹒４萬、

８﹒５萬、８﹒６萬、８﹒７萬、８﹒８萬、８﹒９萬關口，錄史上最大單日升幅；全球最大現

貨比特幣ＥＴＦ、貝萊德旗下ＩＢＩＴ亦勁升１３％，成交量高逾４２億美元，資產淨值一度超

越全球黃金ＥＴＦ第二把交椅的ＩＡＵ。



＊期權押注年底上望１０萬美元＊



與此同時，幣圈股Ｃｏｉｎｂａｓｅ、ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ雙雙刷新歷史新高，後

者股價單日飆升２５％，更帶動２倍槓桿ＥＴＦ Ｌｏｎｇ ＭＳＴＲ Ｄａｉｌｙ

Ｔａｒｇｅｔ（ＭＳＴＵ）上市僅兩個多月的爆升４４０％。

潑天的富貴從天而降，投資者除了蜂湧買入比特幣ＥＴＦ，芝商所（ＣＭＥ）的比特幣期貨

未平倉合約同急增，有１２月２７日到期的看漲期權顯示，交易者押注屆時比特幣將上望１０萬

美元，甚至有市場人士預測明年底見１５萬美元。



＊跌勢來更快，時點關注金價＊



所謂「歷史不會重複，但會押韻」，比特幣飆升－暴瀉－再新高的劇本，過去逾十年不斷輪

回，以最近一次回調計，從３月的７﹒３萬美元樓上回吐至５月的５萬美元以下（跌幅３３％）

，再上一次是從２０２１年１１月的接近６﹒９萬美元回吐至２０２２年１１月的１﹒５萬美元

（跌幅７８％）。

儘管每一次暴瀉似乎都在醞釀下一次新高，但跌勢無一例外比升勢來得更快。以上一次

（２０２１年２月８日）單日飆升逾７５００美元看，隨後４月開啟回調，短短兩個月價格腰斬

，可謂玩得就是心跳。

那麼，這一波持續已近２５０天的升浪何時掉頭？一大指標即是近日陷入頹勢的黃金。從

１０月底２８００美元歷史新高節節跌至２６００美元，不排除續下探２３５０美元。不過，當

「奧馬哈先知」巴菲特正坐擁創紀錄的現金，一旦美股與黃金資產輪動的齒輪開始轉動，金價重

新起飛，輪動的下一拼圖比特幣，暴瀉恐不日而至。

