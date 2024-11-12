《Ａ股評論》中信証券：料明年Ａ股市場維持較穩定資金淨流入狀態

《經濟通通訊社１２日專訊》據《中證網》報道，中信証券首席策略分析師秦培景今日在中

信証券２０２５年資本市場年會上表示，預計Ａ股將在２０２５年下半年開啟新一輪盈利上行周

期，並研判２０２５年Ａ股市場將維持較為穩定的資金淨流入狀態。



秦培景表示，２０２５年下半年至２０２６年，Ａ股將開啟新一輪盈利上行周期，非金融板

塊的ＲＯＥ有望在槓桿率和資產周轉率改善的驅動下企穩回升，其盈利同比增速也將逐季回升。

預計２０２５年Ａ股盈利同比增速將從２０２４年的０﹒５％小幅上升至０﹒７％。



秦培景並指，個人投資者依然是Ａ股未來增量資金的主要來源；新工具互換便利

（ＳＦＩＳＦ）和股票回購增持再貸款預計在２０２５年能為Ａ股帶來４０００億元（人民幣．

下同）左右的增量資金。



險資總體Ａ股倉位偏低，持倉規模相比２０１９年至２０２１年亦有差距，也有望成為

２０２５年重要的資金來源。根據對中信證券渠道調研，樣本活躍私募當前７２﹒５％的倉位處

於歷史中位數水平以下，仍然具備較大加倉空間。海外配置型資金依然低配中國，據測算，如果

主動型資金對中國資產的倉位能恢復到過去１０年最高點的一半，再加上被動型資金入場，有望

帶來１０００億元左右的增量資金。主動公募當前倉位不高，短期或向業績基準靠攏，同時消化

潛在的贖回壓力，預計在房價和融資信號明確後，入場將更積極。



秦培景判斷，Ａ股當前正站在年度級別「馬拉松行情」的起跑線上。在馬拉松行情中，績優

成長、內需消費、併購重組將成為三條重要賽道。績優成長方面關注技術驅動的新興產業等；內

需消費可從必選消費逐步拓展至可選消費；併購重組可聚焦傳統產業整合和新質生產力發展兩大

方向。（ｓｌ）

