【提振內房】廣東河源優化結算支付等服務，吸引港澳居民買當地樓

《經濟通通訊社１２日專訊》廣東省河源市今日（１２日）發布《河源市促進房地產市場銷

售若干措施》，其中提出，支持港澳居民來河源市購房。對到河源市行政區域內購房的港澳居民

，優化結算支付、按揭貸款等服務，便利港澳居民購房業務辦理。



＊推買樓補貼、送消費券紅包等，最高可獲合共２﹒７萬＊



此外，《措施》還提出推行階段性購房最高７０００元（人民幣．下同）補貼、舉辦購房贈

送消費券紅包活動等。其中補貼為自《措施》發布之日起到２０２５年２月２８日，購買河源市

行政區域內新建商品房，即可在２０２５年４月３０日前向房屋所在地財政部門申請購房補貼，

每套房５０００元；購房者若為河源市農村戶籍或外市戶籍，加贈２０００元補貼。



至於紅包活動，在活動期間購買河源市行政區域內參與活動的房地產項目新建商品房，購房

總價在５０萬元以下（不含）的，可申請５０００元消費券紅包；５０萬元以上１００萬元以下

（不含）的可申請１萬元；１００萬元以上２００萬元以下（不含）的可申請１﹒５萬元；

２００萬元以上的可申請２萬元。消費券紅包可在河源市家居、家電、餐飲、商超、旅遊等指定

的商家使用。（ｓｌ）

