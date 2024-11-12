《汽車新勢力》小鵬匯天「陸地航母」開啟預訂並完成全球公開首飛

《經濟通通訊社１２日專訊》小鵬匯天「陸地航母」先飛預訂通道今日開啟，據報限量

２００台，定金２萬元人民幣，先飛用戶權益包括：優先大定、優先交付；飛行器駕駛資質全流

程培訓；飛行營地暢飛等。小鵬匯天「陸地航母」還在今日開幕的珠海航展上完成全球公開首飛

，採用自動駕駛模式展示「低空直線加速」、「螺旋上升」、「勻速降高」和「精準降落」四大

飛行科目。



＊飛行器工廠建設中，「陸地航母」料２０２６年量產交付＊



小鵬匯天飛行汽車智造基地正在建設中，是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛

行汽車工廠，將生產「陸地航母」的飛行器部分，規劃年產能１萬台，計劃明年第三季竣工；「

陸地航母」將在２０２６年量產交付。



「陸地航母」外型前衛，有點像特斯拉的ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ，長度約５﹒５米，寬和高

均為２米；搭載全球首個車載自動分離結合機構，５分鐘即能將飛行器自動分離╱收納在陸行「

母艦」的後備艙中。該飛行器是內地首款面向個人用戶開發的有人駕駛純電動垂直起降航空器，

採用分布式電推進系統，具備手動╱自動兩種駕駛模式，擁有２７０度全景雙人座艙。陸行體則

擁４－５座智能駕駛座艙，搭載增程式電驅動力系統，可為飛行體多次補充能量。整車採用三軸

六輪設計，可實現６ｘ６全輪驅動及後輪轉向，具備較好的承載能力和越野能力。



動力方面，該車搭載８００Ｖ碳化硅增程動力平台，ＣＬＴＣ綜合續航超１０００公里。陸

行體在行駛中、停車時均可為飛行器進行超大功率補能，滿油滿電可實現６次飛行。與此同時，

小鵬匯天正加速全國飛行汽車應用網絡的布局，截至目前，已成功簽約近７０多家飛行營地，年

底將達到超２００家，包含通航機場、景區、文旅小鎮、城市郊區等各種類型。



智能化方面，小鵬匯天飛行汽車支持空中智駕，能夠自動規劃線路，待一鍵報備完成之後即

可馬上起飛。此外，其具備全域安全冗餘保障，雙旋翼失效後仍可安全飛行，號稱「絕不把危險

留給用戶」。（ｓｌ）

