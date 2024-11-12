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AH股新聞

12/11/2024 08:07

中升回應與華為合作傳聞，確認磋商分銷賽力斯汽車，今日復牌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中升控股（００８８１）公布，注意到股份股價及交易量近日
有所增加以及有關該集團潛在合作分銷賽力斯（滬：６０１１２７）旗下新能源汽車的網絡新聞
。該集團指出，與賽力斯簽訂初步協商協議，就合作分銷賽力斯旗下新能源汽車進行進一步磋商

　
　　中升控股此前連升五日，累計升幅超過６５％，昨日早上股價飆２１﹒４１％後於中午時段
停牌，現價報１８﹒９４元。中升控股已向聯交所申請股份及債務證券自今日上午９時正起恢復
買賣。
　
　　該集團指，除有關商業機會以外，並不知悉有關導致股份成交價格及成交量原因，或任何須
予披露之內幕消息。
　
＊賽力斯背靠華為，今年銷量激增５倍＊
　
　　賽力斯與華為合作設計問界（ＡＩＴＯ）品牌汽車，因此問界自面世以來一直被視為「華為
汽車」，但華為一直強調自己不造車，僅為車企提供全棧智能汽車解決方案，華為將此策略稱為
華為「智選模式」。華為今年分別向奇瑞、北汽新能源及賽力斯轉讓了「智界」、「享界」和「
問界」商標，不過賽力斯其後宣布，已經與華為簽署進一步深化聯合業務合作協議，賽力斯正在
積極籌劃參與引望（華為車ＢＵ成立的新公司）戰略投資合作事宜。
　
　　賽力斯１０月銷售賽力斯汽車共３﹒４萬輛，按年增加超過１﹒３倍，累計首十個月銷量增
加５倍。
　
　　內地傳媒此前報道，中升已跟華為鴻蒙智行簽訂了授權協定，將在全國開設５０家鴻蒙智行
使用者中心，位置都位於經濟較好的地點；日前亦有博主在微博上發文稱，中升全面擁抱新能源
，拿下約５０家華為智選車授權。
　
　　中升其後獲多家大行發報告唱好。大和發表研究報告指，中升與賽力斯合作分銷其與華為合
作的問界品牌汽車，標誌著公司正朝著中國新一代豪華電動汽車的戰略轉型，預計到２０２５年
第一季度，將開設４０多家ＡＩＴＯ門店；美銀發表報告指，中升計劃在明年農曆新年開設４０
家ＡＩＴＯ店舖，每家最少資本支出少於１００萬元人民幣，推算每家ＡＩＴＯ門店將會為中升
產生純利２０００萬元人民幣。（ｗｈ、ｅｙ）

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