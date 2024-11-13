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13/11/2024 09:35

《駐京專電》國家安全部：全面增強金融工作本領和風險應對能力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家安全部發布題為《金融安則國安－－
總體國家安全觀學習輔導系列述評（二十一）》文章。文章指出，金融安則國安。從歷史經驗看
，任何國家在向強國邁進的征途上都離不開強大金融體系的關鍵支撐，如果金融搞不好，爆發金
融危機，那麼經濟發展必然受到重挫，現代化進程可能遲滯甚至中斷。
　
　　文章指，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮
明特色，與西方金融模式有本質區別。要正確認識中國金融發展面臨的形勢任務，深化對金融工
作本質規律和發展道路的認識，全面增強金融工作本領和風險應對能力，對金融安全風險早識別
、早預警、早暴露、早處置，堅定不移走中國特色金融發展之路。
　
　　文章又引述國家主席習近平的言論強調，金融安全是經濟平穩健康發展的重要基礎，通常指
一國的金融體系能夠抵禦內外部衝擊，金融主權相對處於沒有危險和不受威脅，國家其他利益處
於免受金融手段或渠道所致危險威脅的狀態。維護金融安全，防範化解金融風險，特別是防止發
生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務，也是金融工作的永恒主題。

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