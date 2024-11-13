《中國要聞》胡潤研究院發布慈善榜，韋爾股份虞仁榮成中國首善

《經濟通通訊社１３日專訊》胡潤研究院昨日發布《２０２４胡潤慈善榜》，韋爾股份

（滬：６０３５０１）創始人虞仁榮以５３億元（人民幣．下同）的捐贈額首次成為中國首善。

過去一年虞仁榮３次向寧波東方理工大學教育基金會捐贈韋爾股份共５０００萬股股票，支持教

育事業發展。這是虞仁榮連續第二次上榜，他歷年捐贈額已超過６０億元。



小米（０１８１０）創始人雷軍以１３億元捐贈額位列第二，雷軍向母校武漢大學捐贈現金

１３億元，用於支持學科基礎研究、計算機領域科技創新、大學生培養等。這是雷軍第三次上榜

，第二次排名前三，他歷年捐贈額已超過１５０億元。



寧夏寶豐集團董事長黨彥寶以６億元捐贈額排名第三，黨彥寶向寧夏燕寶慈善基金會捐贈現

金６億元，主要用於教育。這是黨彥寶第１２次上榜，他歷年捐贈額已超過３０億元。



從在榜慈善家的出生地來看，閩商今年超過粵商排名第一，佔比２４％，相較去年增長

１３％。粵商人數佔比下降１０％，以１９％排名第二。



從公司總部來看，北京最多，佔比３８％，比去年多２３％；廣東第二，佔比１４％，比去

年少２４％。（ｌｃ）

