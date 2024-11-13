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AH股新聞

13/11/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：穩地產稅收政策或近期出台

　　《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件
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１１月１１日晚，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，截目前，已造成３５人死
亡、４３人重傷。案件發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示稱，要依法嚴懲兇手。
各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發
生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。
　
財政政策支持房地產健康發展信號明晰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，財政加力穩樓市信號密集釋放。專家認為，為激發房地產市場交易活力，普通住宅和非普
通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅兩項稅收政策有望調整。
　
能源保供進入關鍵期，央企密集部署增產增供
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
初冬已至，天氣漸涼，能源保供進入迎峰度冬關鍵期。國家能源集團、國家電投、中國石油等多
家央企正密集部署增產增供，確保社會經濟發展和民生用能需求。
　
　
《上海證券報》
　
基建、製造業「雙輪驅動」彰顯投資發力之勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期多項指標顯示，工程建設熱度較高，製造業投資保持穩健，折射出投資發力之勢。系列宏觀
政策發力作用下，「兩重」建設加快落地，大規模設備更新持續推進，專項債加快發行使用。專
家分析，四季度投資增速有望企穩回升，將助力經濟穩中有進。
　
專項債收儲土地重啟，樓市回穩更有底氣
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自然資源部近日發布《關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知》，要求各
地積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閒置土地力度，促進房地產市場平穩健康發
展。
　
上海部署支持上市公司併購重組
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月１２日召開的上海市政府常務會議提出，要求按照市委部署，打造醫學人工智能高地；支
持上市公司併購重組；推動銀發經濟高質量發展。
　
　
《證券時報》
　
監管層多場座談會調研問計，下一步改革路徑漸明
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近一段時間以來，中證監召開多場座談會，就資本市場全面深化改革問計市場。參加座談會的涉
及證券基金等行業代表、財經媒體、學者、外資機構、機構投資者等，證監會主席吳清場場出席
並發言。這不僅體現了監管部門科學決策、尊重市場各方意見的態度，還傳遞出下一步資本市場
改革發展的新信號。
　
穩地產稅收政策或近期出台
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今年最後兩個月，財政部門將多措並舉補充財力，保障各項重點支出，力爭完成全年預算目標任
務。近期，有關財政支持房地產市場相關舉措與頂層文件陸續出台，專家認為，支持房地產市場
的增量財政政策已箭在弦上，年內土地收儲債券存啟動發行可能，支持房地產市場相關稅收政策
也有望在近期出台。
　
內需現向好變化，逆周期調控將更加給力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月金融數據顯示，在一攬子增量政策的支持下，實體經濟有效信貸需求出現修復。尤其是當
月居民部門信貸同比多增近２０００億元人民幣，為今年２月以來首次轉為同比多增。儘管企業
部門新增信貸數據看起來仍弱，但如果剔除當月化債導致融資平台存量貸款被償還的擾動，實際
貸款需求好於整體的數據表現。（ｌｃ）

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