《神州經脈》地方隱債置換即將啟動，祁斌任香港中聯辦副主任

《神州經脈》Ａ股市場今日（１３日）全日探底回升，滬綜指盤中最低３４０４點，午後企

穩反彈，全日收升０﹒５１％，報３４３９﹒２８點；深成指收升０﹒４％，創業板指更漲

１﹒１１％。值得留意的是，今日成交大減，兩市交易額２萬億元（人民幣．下同），較上個交

易日縮量５４１５億元或２１％。



官方中間價自８月以來首次重啟過濾，遠低於７﹒２３上方的預期，監管強烈抑制美元升值

勢頭，令多頭受挫。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開高走，盤中漲幅一度超過

２００點，最終收報７﹒２２５２，較上個交易日４時３０分收盤價升１２６點子，止三連跌，

脫離近三個半月低位，全日在７﹒２１４２至７﹒２２６９之間波動。今日人民幣兌一美元中間

價報７﹒１９９１，較上個交易日跌６４點子，三連跌，創去年９月１１日以來逾十四個月新低

，與市場預測偏離大幅擴大至逾３１０點，上個交易日報７﹒１９２７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 河南省財政廳昨日發布通知，擬於本周五（１５日）發行２０２４年河南省政府再融資一

般債券（五期）和再融資專項債券（十一期），其中再融資債券計劃發行規模為３１８﹒１６９

億元，期限為１０年，用途為「置換存量隱性債務」。這意味著地方政府即將啟動新一輪存量隱

性債務置換工作。本次擬發行的第十一期河南省政府再融資專項債券信披文件說明，財政部已經

向地方下達６萬億元分地區限額。



２﹒ 中國醞釀已久的「隱性債務」置換方案已於近日推出，地方政府將發行專項債用於置換

１０萬億元的隱性債務。這些債務被稱為「隱性債務」，是因為其由城投發行，不在地方政府財

政預算內。標普全球評級最新發布的報告指，上述措施將削減地方政府１４萬億元債務的融資成

本，但新發的債務將被納入地方政府資產負債表，該置換計劃本身將令２０２８年地方政府直接

債務規模較２０２３年底增加２５％。



３﹒ 國務院任命祁斌為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任。５６歲的祁斌畢業

於清華大學物理系，１９９２年赴美留學，擁芝加哥大學商學院ＭＢＡ學位，曾就職於華爾街高

盛集團等投資銀行，２０００年回國後進入中國證監會，曾任基金監管部副主任、研究中心主任

等職，２０１６年起出任中國投資有限責任公司副總經理。



４﹒ 寧德時代董事長曾毓群接受《路透》採訪時表示，如果美國候任總統特朗普願意開啟中國

投資電動車供應鏈的大門，寧德時代將考慮在美國建立工廠。報道又稱，曾毓群計劃將寧德時代

重塑為綠色能源供應商，建立一個零排放電網，並計劃透過提供現成的電動汽車平台，即裝配有

長續航電池的汽車底盤，助行業大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆電動汽車行業的經濟格

局。



５﹒ 對於有報道指台積電應美方要求自周一（１１日）起暫停向中國大陸客戶提供先進ＡＩ芯

片，國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會回應稱，這再次證明美國打「台灣牌」，升高台海緊

張局勢，目的是「以台遏華」，而民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一味隨美起舞搞「脫勾斷鏈」

，給兩岸有關產業合作設置越來越多的人為障礙，最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣

相關產業的優勢。



６﹒ 廣東珠海香州區體育中心１１日晚間發生惡意駕車撞人事件，造成３５人死亡、４３人受

傷；國家主席習近平作出指示，要求全力救治傷員，依法嚴懲兇手，加強風險源頭防控，及時化

解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上

被問到此事時回應稱，據了解，目前沒有造成外國人傷亡。中國政府一貫並將繼續採取有力措施

保障人民生活和社會穩定；中方將切實保障所有在華外國人和中外企業安全。



７﹒ 美國國會針對ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」剝離法案中規定的最後期限，將在候任總統特朗

普正式上任的前一天１月１９日到期。由於特朗普曾在競選期間表示反對封禁ＴｉｋＴｏｋ，

ＴｉｋＴｏｋ支持者期待特朗普能夠在這兩個月找到方法拯救ＴｉｋＴｏｋ。據《紐約時報》報

道引述特朗普團隊發言人指，特朗普將兌現承諾，但該發言人未提供具體細節。



８﹒ 小鵬匯天今日在珠海航展與國內１２家批量預訂意向客戶簽署合作及產品預訂協議，共計

２００８台，是全球飛行汽車領域迄今為止的最大訂單量；簽約客戶來自交通運輸、旅遊、地產

、科技等多個領域。小鵬匯天創始人趙德力表示，連同今次航展新簽訂單，訂單總數超過

３０００台。至於昨日向公眾開啟的２００台「陸地航母」先飛預訂通道，「當日已基本訂完」

。他並預計明年８月落地第一台樣車，年產能預計１萬台；計劃在２０２６年量產交付，售價不

會超過２００萬元。（ｓｌ）

