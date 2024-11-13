《鍾之日記》港股四連跌，Ａ股拗腰彈

《鍾之日記》１１月１３日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國候任總統特朗普計劃安排多名對華鷹派人士入內閣，加上美元持續強勢對人民幣造成貶

值壓力，恒生指數昨日下穿兩萬後，今日續低開低走，不過隨著Ａ股午後拗腰反彈，港股跌幅亦

收窄，全日收報１９８２３，跌２３點或０﹒１％，５０天線（約１９７７６）失而復得。



全球關注美國重磅通脹數據，港股交投氣氛稍轉冷，主板成交１８４６億元，是時隔一周成

交額回到２０００億元以下水平。



＊Ａ股先抑後揚，成交大幅縮量＊



Ａ股市場全日探底回升，滬綜指盤中最低３４０４點，午後企穩反彈，全日收升０﹒５１％

，報３４３９﹒２８點；深成指收升０﹒４％，創業板指更漲１﹒１１％。今日成交大減，兩市

交易額約２萬億元人民幣，較上個交易日縮量５４１５億元人民幣或２１％。



行業板塊方面，電信運營強勢收漲７％。全球６Ｇ發展大會今日起一連兩日在上海舉行，大

會將展示國內６Ｇ創新發展方面的最新成果，推動產業鏈上下遊的優勢資源更好匯聚，助力６Ｇ

前沿技術研發、標準制定和未來產業培育。另外，深圳本月１５日舉行人工智能應用創新成果發

布會。屆時，華為（深圳）全球具身智能產業創新中心將啟動運營，並舉行優選夥伴簽約儀式。

滬深ＡＩ應用方向股份展開反彈。



美媒引述知情人士指出，美國候任總統特朗普預計試圖阻止政府對字節跳動旗下

ＴｉｋＴｏｋ實施的潛在禁令；他在競選時曾承諾一旦勝選，將拯救ＴｉｋＴｏｋ。Ａ股抖音概

念受惠拉升。



＊小米「飯飯都掂」，全日升１﹒６％＊



小米（０１８１０）今日好消息多。首先，小米汽車於微博表示，小米ＳＵ７第１０萬台正

式下線，指僅用２３０日，創造新車企１０萬台最快下線紀錄；集團董事長雷軍表示，作為汽車

行業新人，這個速度已經非常了不起，形容是「前所未有的奇蹟」。



內地傳媒早前報道，由於訂單太多，小米汽車交付任務艱巨，又引述消息指，小米ＳＵ７目

前還有１０多萬輛訂單沒完成交付，主要是電池供應拖慢了步伐；目前小米ＳＵ７的平均等車時

間接近６個月，明年上半年的產能都快賣完。小米汽車方面表示，工廠正擴充產能，目標年底交

付１２萬輛車。



汽車之外，手機產品也有好消息。供應鏈消息，小米首款小折疊手機ＭＩＸ Ｆｌｉｐ備貨

量已加單約４２％至５０萬部。截至１１月初，小米ＭＩＸ Ｆｌｉｐ銷量已過加單後總量的大

半。



另外，小米集團據報正計劃推出新一代ＡＩ眼鏡，數月前已與歌爾合作，產品預計於

２０２５年第二季發布。知情人士表示，小米ＡＩ眼鏡將「全面對標Ｍｅｔａ Ｒａｙ－ｂａｎ

」。而雷軍預期這款產品的出貨量「在３０萬台往上」。



小米業務多成績好，高盛發表報告指，在小米１５系列等產品帶動下，小米雙１１商品交易

總額（ＧＭＶ）好過預期，高盛維持小米「買入」評級，１２個月目標價為３０﹒７元。小米今

日股價收升１﹒６％。



＊假期增多兩天，旅遊股沒領情＊



內地急需經濟復甦，激發大眾消費，是重要任務，國務院出招，公布自２０２５年１月１日

起，增加２天法定假日，即農曆除夕及５月２日。每年７個節日合共放假天數由１１天增至１３

天。

根據新方案，全體公民放假的假日，可合理安排統一放假調休，結合落實帶薪年休假等制度

，實際形成較長假期。



市場普遍認為，假期是拉動旅遊、交通、餐飲等消費的重要節點，今年「五一」、「十一」

等多個假期國內出遊人次、消費金額均創下歷史新高。



不過，旅遊、酒店餐飲今日卻反高潮走低，似乎仍要時間消化利好。攜程（０９９６１）收

跌３％，連跌三日；同程旅行（００７８０）更大跌４％，消費股亦不見向好，海底撈

（０６８６２）跌２﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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