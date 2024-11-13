《Ａ股焦點》上海建科漲停，擬４﹒８８億收購上諮集團全部股權

《經濟通通訊社１３日專訊》上海建科（滬：６０３１５３）昨日（１２日）晚間公告，擬

收購控股股東上海國盛持有的上海投資諮詢集團有限公司（以下簡稱上諮集團）１００％股權，

交易價４﹒８８億元（人民幣．下同）。收購完成後，公司名稱「上海建科集團股份有限公司」

將變更為「上海建科諮詢集團股份有限公司」。不過，就相關交易，上交所火速發問詢函，要求

公司核實並補充披露上述交易的必要性、交易作價的公允性等事項。



上海建科今早開盤漲停，報２２﹒０９元。



上海建科表示，上諮集團業務覆蓋智庫研究、評估評審、諮詢服務，作為核心主業的諮詢服

務，包括戰略決策諮詢、固定資產投資諮詢、項目建設諮詢等。本次收購有利於發揮「延鏈補鏈

強鏈」的業務協同效應，進一步提升公司在諮詢領域的地位及市場份額。



＊上諮集團虧損超６７００萬，上交所火速發問詢函＊



上海建科收到上交所《問詢函》，要求公司核實並補充披露上述交易的必要性、交易作價的

公允性等事項。《問詢函》中指出，上諮集團歸母淨利潤２０２３年下滑８２﹒７０％，

２０２４年１－７月出現虧損６７０２﹒３４萬元。上諮集團業績承諾期為２０２４年至

２０２６年，業績承諾金額為歸母淨利潤之和不低於６６００萬元。上交所要求公司補充說明上

諮集團的核心競爭力及收購的商業合理性，以及交易是否存在影響上市公司盈利能力的風險等。

此外，上交所對本次交易作價的公允性提出疑問。



三季報顯示，上海建科實現營業總收入２５﹒８８億元，同比增長２﹒６６％；歸母淨利潤

１﹒４３億元，同比增長９﹒２７％。（ｊｑ）

