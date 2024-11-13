《Ａ股焦點》九洲集團升０﹒３％，４億轉子公司泰來風電全部股權

《經濟通通訊社１３日專訊》九洲集團（深：３０００４０）昨晚公告，子公司泰來縣九洲
風力發電有限責任公司（以下簡稱泰來風電）１００％股權轉讓給中核匯能，轉讓價４﹒４８億
元（人民幣．下同），增值率為２２７﹒５６％，中核匯能將以現金方式支付。同日，中國核電
（滬：６０１９８５）也就此事項進行披露。
九洲集團股價今日低開高走，截至上午收盤，微升０﹒２８％，報７﹒１４元。
＊泰來風電前７個月淨利漲至２２５０多萬＊
泰來風電為九洲能源投資設立的從事風力發電場開發、建設及運營的項目公司，成立於
２０２２年４月２１日。泰來風電２０２３年年末淨虧損為２４７１﹒９６元，而２０２４年１
－７月實現淨利潤２２５２﹒４８萬元，淨利潤大幅暴漲。
中國核電稱，本次交易的順利實施，有利於公司優化資源配置，符合公司的長期發展戰略和
全體股東利益。
＊預計為九洲集團增利約２﹒３億元，為近十年新高＊
九洲集團稱，此次出售泰來風電股權預計增加公司本年度利潤約２﹒３億元。九洲集團近十
年淨利潤高點為１﹒８２億元，出現在２０２１年。
九洲集團前三季度營業收入為９﹒７４億元，同比增長２１﹒０５％；淨利潤為
７３１９﹒２４萬元，同比增長０﹒３３％。九洲集團表示，此次股權轉讓將有助於改善公司的
現金流狀況，並有利於與中核匯能後續共同開發新能源發電項目。（ｊｑ）
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