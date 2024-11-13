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AH股新聞

13/11/2024 08:55

《駐滬專電》上海部署支持上市公司併購重組

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市政府昨日召開常務會議，支持上市
公司併購重組；打造醫學人工智能高地；推動銀發經濟高質量發展。
　　會議原則同意《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年）》並指出
，併購重組要向有助於新質生產力發展、有助於重點產業補鏈強鏈的項目傾斜，塑造典型案例，
樹立鮮明導向。要真正實現「１＋１＞２」效果。同時，要切實做好相關風險防範，堅決查處財
務造假等違法行為，維護經濟大局穩定。
　　會議還原則同意《上海市發展醫學人工智能工作方案（２０２５－２０２７年）》並指出，
要加快人工智能賦能醫學創新，深入實施「人工智能＋」行動，進一步聚焦群眾關切的臨床醫療
、中醫藥、公共衞生等領域，盡快推出一批應用新場景、產業新項目，更好滿足群眾需求。
　　會議原則同意《上海市推動銀發經濟高質量發展若干政策措施》並指出，政府要完善基本養
老公共服務，加快打造銀發產業發展高地。要支持養老機構和相關企業拓展業務，滿足老人醫、
康、養、護、游等不同需求；同時，鼓勵企業推出更多創新性、引領性的產品和服務，通過高質
量供給催生更多新需求，持續完善養老護理員培養體系。

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