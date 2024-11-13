【傾力救市】標普：隱性債務置換方案將致地方直接債務增２５％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國醞釀已久的「隱性債務」置換方案已於近日推出，地方政

府將發行專項債用於置換１０億元（人民幣．下同）的隱性債務。這些債務被稱為「隱性債務」

，是因為其由城投發行，不在地方政府財政預算內。



標普全球評級最新發布的報告指，上述措施將削減地方政府１４萬億元債務的融資成本。然

而，新發的債務將被納入地方政府資產負債表，該置換計劃本身將令２０２８年地方政府直接債

務規模較２０２３年底增加２５％。



標普全球評級分析師黃聞茵表示，雖然債務置換將增加地方政府的直接債務規模，但不會直

接導致標普對地方政府信用狀況的評估弱化。這是因為標普全球評級在評估地方政府債務時，已

將當地重要國有企業的債務考慮在內。



＊地方政府預算內債務的透明度和管理提升是好跡象＊



黃聞茵又指，地方政府預算內債務的透明度和管理提升是好跡象。「如果地方政府嚴格遵守

中央政府嚴禁新增隱債的要求，那麼最新公布的債務置換方案就有望解決大部分的隱性債務。」

黃聞茵表示。



基準情境下，標普假設明年用於項目融資的專項債規模將與２０２３－２０２４年大致持平

；之後可能緩慢下降。雖然財政部釋放信號２０２５年專項債項目規模將會擴大，但新增專項債

額度中一部分將用於化解隱性債務。不過，如果中國的經濟形勢持續疲軟，政府可能會進一步增

加此類債券的限額，這可能導致債務比預期的更快地累積。（ｌｃ）

