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AH股新聞

13/11/2024 08:49

《中國要聞》男子珠海駕車撞人３５死４３傷，習近平指示嚴懲兇手

　　《經濟通通訊社１３日專訊》珠海市公安局１２日傍晚通報，周一（１１日）晚上珠海香州
區體育中心發生６２歲男司機駕車衝撞市民重大惡性案件，導致３５人死亡，４３人受傷。國家
主席習近平高度重視並作出重要指示，指出案件性質極其惡劣，要全力救治傷員，精心做好傷亡
人員及家屬安撫善後工作，要依法嚴懲兇手。
　
＊習近平：加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件＊
　
　　習近平又表示，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，舉一反三，加強風險源頭防控，及時化
解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命案安全和社會穩定。
　　國務院總理李強亦作出批示，指出要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案件並依法嚴
懲兇手。
　　根據習近平的指示，中央已派工作組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷
員救治，案件偵辦及社會面防控等工作。
　
＊男子事後逃逸自殘昏迷，警方稱其不滿離婚財產分割＊
　
　　珠海警方通報，該名６２歲的樊姓男子當日駕駛一輛越野車闖閘衝入體育中心內部道路，撞
向正在鍛鍊的市民。網上流傳的片段顯示，事發後現場一片混亂，多人倒臥地上，有途人為傷者
進行心肺復甦，亦有大量傷者等候送院。
　　涉事男司機事後駕車逃走時，被趕到現場的警方當場攔截。司機之後在車上持刀自殘，頸部
嚴重受傷昏迷，正在救治，警方稱其暫時無法接受訊問。惟通報又指，事件是由於男司機不滿離
婚後財產分割結果而引發的。公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法
對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷患救治等善後工作正在進行中。（ｒｙ）

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