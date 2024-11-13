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AH股新聞

13/11/2024 15:17

《中國要聞》網傳成都一青少年服務機構捲款跑路，官方稱正在調查

　　《經濟通通訊社１３日專訊》家長交「押金」６０００元（人民幣．下同）即可為孩子申請
專利證書？四川成都一志願服務機構「成都市原動力社會工作服務中心」疑似爆雷跑路。成都市
金牛區民政局今日對上述傳聞作出回應稱，已聯合區公安等部門成立工作專班，正在開展調查工
作。
　
＊家長為孩子報「專利申報」，總涉及金額超９００萬＊
　
　　據了解，不少網友近日通過「問政四川」平台反映，成都一家志願服務機構疑似跑路，辦公
地點突然人去樓空，家長們交了錢參加服務項目，現在血本無歸。
　
　　該志願服務機構註冊名稱為成都市原動力社會工作服務中心，由成都市民政局批准，於
２０１５年成立，是一家專門服務於青少年的社會工作服務機構。
　
　　據《重慶日報》報道，大部分家長從去年７月左右陸續參加了該機構的「專利申報」項目，
並繳納了６０００元的服務費。有家長表示，這是為了讓孩子升學擇校有個好基礎。該機構承諾
，可以為孩子申請實用新型專利，在申請專利成功後，上述費用可以以「獎勵金」的形式全額返
還；如若不能成功，退出該項目也能獲得全額退款。
　
　　報道指，截至昨晚２１時３０分，維權的家長們已經「擠滿」了兩個微信群。根據群內接龍
填寫的統計表格顯示，維權家長人數已超過１０００人，涉及金額９００餘萬元。（ｊｑ）

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