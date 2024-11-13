《中國房產》廣州番禺一宗地重新上架，面積減、起拍價下降３０億

《經濟通通訊社１３日專訊》廣州公共資源交易中心昨日發布土地出讓公告，番禺區亞運大

道ＢＤ０２０１１６地塊（廣州新城停車場地塊）掛牌出讓，限時競價時間為１２月１３日１１

時。該地塊為重新回爐地塊，起拍總價約１１﹒８４億元（人民幣．下同）。



根據出讓信息，上述地塊的土地用途為道路與交通設施用地Ｓ兼容二類居住用地Ｒ２，中小

學用地Ａ３３，商業用地Ｂ１，宗地面積為９９９３６﹒５４平方米，出讓宗地面積為

８５１５１﹒６３平方米，計容建築面積為１１８３９６平方米，掛牌起始價約１１﹒８４億元

，折合樓面價每平方米１萬元。



公開資料顯示，該地塊原為珠江鋼管廠地塊，後規劃為地鐵廣州新城停車場，擬打造為軌道

站場上蓋綜合開發項目。而剛開通的３號線東延段石碁南站就在旁邊，直線相距約６００米。



值得注意的是，上述地塊為重新回爐地塊。根據去年９月的掛牌信息，宗地面積為

２１０９５８﹒１７平方米，出讓宗地面積為１５９７７１﹒０８平方米，計容建面超

３５７５６３﹒１８平方米，起拍總價約４２﹒６１億元。可見，此次掛牌，宗地面積縮減約

１１萬平方米，起拍總價下調３０﹒７７億元。



另據出讓條件，競買人或聯合競買人之一須具有地鐵線網建設、運營、管理經驗。競得人需

無條件配合廣州地鐵集團有限公司通行，以保障廣州地鐵集團有限公司蓋上和蓋下的建築使用和

設備設施維護。（ｊｑ）

