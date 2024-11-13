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AH股新聞

13/11/2024 16:13

《中國房產》廣州番禺一宗地重新上架，面積減、起拍價下降３０億

　　《經濟通通訊社１３日專訊》廣州公共資源交易中心昨日發布土地出讓公告，番禺區亞運大
道ＢＤ０２０１１６地塊（廣州新城停車場地塊）掛牌出讓，限時競價時間為１２月１３日１１
時。該地塊為重新回爐地塊，起拍總價約１１﹒８４億元（人民幣．下同）。
　
　　根據出讓信息，上述地塊的土地用途為道路與交通設施用地Ｓ兼容二類居住用地Ｒ２，中小
學用地Ａ３３，商業用地Ｂ１，宗地面積為９９９３６﹒５４平方米，出讓宗地面積為
８５１５１﹒６３平方米，計容建築面積為１１８３９６平方米，掛牌起始價約１１﹒８４億元
，折合樓面價每平方米１萬元。
　
　　公開資料顯示，該地塊原為珠江鋼管廠地塊，後規劃為地鐵廣州新城停車場，擬打造為軌道
站場上蓋綜合開發項目。而剛開通的３號線東延段石碁南站就在旁邊，直線相距約６００米。
　
　　值得注意的是，上述地塊為重新回爐地塊。根據去年９月的掛牌信息，宗地面積為
２１０９５８﹒１７平方米，出讓宗地面積為１５９７７１﹒０８平方米，計容建面超
３５７５６３﹒１８平方米，起拍總價約４２﹒６１億元。可見，此次掛牌，宗地面積縮減約
１１萬平方米，起拍總價下調３０﹒７７億元。
　
　　另據出讓條件，競買人或聯合競買人之一須具有地鐵線網建設、運營、管理經驗。競得人需
無條件配合廣州地鐵集團有限公司通行，以保障廣州地鐵集團有限公司蓋上和蓋下的建築使用和
設備設施維護。（ｊｑ）

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