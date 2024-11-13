《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４４％，中證監傳加大與全球銀行互動

《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒４４％，報

３４０６﹒９２點，深成指低開０﹒７３％，創業板低開０﹒９９％。旅遊、酒店餐飲等消費股

走低，農業、有色金屬板塊盤初上揚。

外媒引述知情人士透露，中國證券監管機構加大了與全球銀行互動的頻率，將季度討論改為

每周或即時徵詢，旨在收集對近期刺激舉措的看法。

知情人士表示，過去幾周，監管機構特別關注全球銀行調整對中國經濟的預測，以及分析每

日資金流向以了解外國投資趨勢。據了解，投資者對北京最新的刺激措施反應不一，政策部分減

輕了地方政府債務，但未能達到許多人預期的強勁財政支持。報道認為，收集數據和回饋的行為

，表明北京在重振經濟上愈來愈緊迫。

另外，人大常委會明確的首批「置換存量隱性債務」再融資專項債最快本月１５日發行。河

南省財政廳發布通知，２０２４年河南省政府再融資專項債券（十一期）擬於１１月１５日招標

發行，發行規模３１８﹒１６９億元（人民幣．下同），期限為１０年，用途為置換存量隱性債

務。

人行今日進行２３３０億元７天期逆回購，公開市場有１７３億元逆回購到期，即今日淨投

放２１５７億元，為連續三個交易日放水。（ｒｙ）

