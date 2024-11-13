《Ａ股行情》滬綜指半日無升跌，ＡＩ概念再度活躍

《經濟通通訊社１３日專訊》滬深三大股指今早低開，上午走勢較悶，滬綜指半日收市無升

跌，深成指軟０﹒６５％，創業板指跌０﹒６１％。兩市半日成交額１３３５０億元（人民幣．

下同），較上個交易日縮量２５８５億元或１６％。



具體來看，ＡＩ應用方向再度活躍，Ｓｏｒａ概念半日漲２﹒３％，智譜ＡＩ概念升

１﹒７％。易點天下（深：３０１１７１）升超１４％，萬興科技（深：３００６２４）飆

８﹒３％，昆侖萬維（深：３００４１８）升４﹒２％。電信運營亦走強，中國聯通

（滬：６０００５０）收升８﹒６％，中國電信（滬：６０１７２８）揚５﹒８％，中國移動

（滬：６００９４１）升約４％。總體上個股跌多漲少，滬深兩市共１０９８隻個股上漲，

３９２７隻個股下跌，５０隻個股跌停。



＊增假期無提振，旅遊股領跌＊



國務院昨日下午公布關於修改全國年節及紀念日放假辦法的決定，自２０２５年１月１日起

，增加２天法定假日，即農曆除夕及５月２日。據規定，全體公民放假的假日，可合理安排統一

放假調休，結合落實帶薪年休假等制度，實際形成較長假期。



分析師表示，假期是拉動旅遊、交通、餐飲等消費的重要節點，今年「五一」、「十一」等

多個假期國內出遊人次、消費金額均創下歷史新高。明年法定假期整體增加２天可謂眾望所歸，

加上通知強調「除個別特殊情形外，法定節假日假期前後連續工作一般不超過６天」，意味困擾

公眾的「調休」將得到緩解。



滬深旅遊股反高潮，半日挫近３﹒８，西域旅遊（深：３００８５９）跌超９％，峨眉山Ａ

（深：０００８８８）跌逾６％，長白山（滬：６０３０９９）走低４﹒６％。（ｒｙ）

