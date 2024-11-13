《Ａ股行情》滬綜指觸底反彈收升０﹒５％，成交大縮２１％

《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股市場全日探底回升，滬綜指盤中最低３４０４點，午後企

穩反彈，全日收升０﹒５１％，報３４３９﹒２８點；深成指收升０﹒４％，創業板指更漲

１﹒１１％。

值得留意的是，今日成交大減，兩市交易額２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量

５４１５億元或２１％。

行業板塊方面，電信運營強勢收漲７％，三大電訊商中國聯通（滬：６０００５０）升

７﹒３％，中國電信（滬：６０１７２８）升５﹒４％，中國移動（滬：６００９４１）升逾

４％。全球６Ｇ發展大會今日起一連兩日在上海舉行，大會將展示國內６Ｇ創新發展方面的最新

成果，推動產業鏈上下遊的優勢資源更好匯聚，助力６Ｇ前沿技術研發、標準制定和未來產業培

育。

另外，深圳１５日舉行人工智能應用創新成果發布會。屆時，華為（深圳）全球具身智能產

業創新中心將啟動運營，並舉行優選夥伴簽約儀式。ＡＩ應用方向彈，海天瑞聲

（滬：６８８７８７）、科大訊飛（深：００２２３０）漲停。



＊ＴｉｋＴｏｋ禁令有彎轉，概念股掀漲停潮＊



抖音概念異動拉升，值得買（深：３００７８５）、省廣集團（深：００２４００）、線上

線下（深：３００９５９）、姚記科技（深：００２６０５）等漲停收市。

美國國會針對ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」剝離法案中規定的最後期限，將在候任總統特朗普

正式上任的前一天１月１９日到期。由於特朗普曾在競選期間表示反對封禁ＴｉｋＴｏｋ，許多

ＴｉｋＴｏｋ的美國用戶和粉絲都希望特朗普能夠在這兩個月找到方法拯救ＴｉｋＴｏｋ。據《

紐約時報》報道，特朗普團隊的發言人表示特朗普將兌現承諾，惟未提供具體細節。

特朗普之前在競選期間開通了ＴｉｋＴｏｋ帳號爭取年輕選民支持，並一炮而紅，成為擁有

過千萬粉絲的「ＴｉｋＴｏｋ網紅」。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１１０﹒８９ ＋０﹒６２

上證綜合指數 ３４３９﹒２８ ＋０﹒５１ ８２９４﹒３５

上證Ａ股指數 ３６０４﹒９４ ＋０﹒５０

深證成份指數 １１３５９﹒２９ ＋０﹒４０ １１７９８﹒１０

深圳創業板指數 ２４１７﹒２５ ＋１﹒１１

上證Ｂ股指數 ２８１﹒９０ ＋１﹒１５ ２﹒７６

深證Ｂ股指數 １２９０﹒６３ ＋０﹒６１ ０﹒９９

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