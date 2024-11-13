《Ａ股焦點》全球６Ｇ大會上海舉行，三大電信走高，Ａ股聯通漲停

《經濟通通訊社１３日專訊》２０２４年全球６Ｇ發展大會１１月１３至１４日在上海舉行
，大會展示了國內６Ｇ創新發展方面的最新成果，推動產業鏈上下遊的優勢資源更好匯聚，助力
６Ｇ前沿技術研發、標準制定和未來產業培育。
三大電信運營商持續走高，中國聯通（滬：６０００５０）漲停，中國電信
（滬：６０１７２８）升７﹒６％，中國移動（滬：６００９４１）升３﹒７％。（ｒｙ）
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13/11/2024 10:29
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