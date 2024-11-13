  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

13/11/2024 14:22

《汽車新勢力》寧德時代擬進軍電網並擬為行業提供帶電池汽車底盤

　　《經濟通通訊社１３日專訊》寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群接受《路透》訪
問時透露，計劃將寧德時代重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆
電動汽車行業的經濟格局。
　
　　報道指，目前寧德時代以３７％的全球份額在電動汽車電池市場佔據領先位置，而其儲能業
務去年增長了３３％，超越了其電動汽車電池業務。但曾毓群認為，通過提供包括太陽能和風能
在內的綠色電網系統、專用儲能系統以及從停放的電動汽車中獲取電力的智能系統，寧德時代擁
有更大的機會。
　
＊曾毓群：可建立零排放電網，足為一座城供電＊
　
　　曾毓群稱，寧德時代可以建立一個零排放電網，足以為大型數據中心、甚至一座城市供電，
而目標是超越儲能領域，進軍發電領域，「與電動汽車相比，這是個巨大的市場」。
　
　　曾毓群又預計，開發和管理「零碳」電網的業務規模可能高達電動汽車電池業務的１０倍。
報道認為，如果實現曾毓群提出的通過發展電網將收入增加９倍的目標，寧德時代將能夠與中石
化和中石油相媲美，躋身中國最大公司行列。
　
＊磐石計劃目標助電動汽車企業降開發成本＊
　
　　寧德時代另一項戰略舉措是計劃提供現成的電動汽車平台，將長續航電池集成到汽車底盤中
，然後客戶只需設計內飾和外觀，即可推出自家的定製電動汽車。該項目的中文代號為「磐石」
，尚未正式公布，但寧德時代已開始向客戶推銷該平台。據介紹，由寧德時代設計的電動汽車底
盤，其電池的續航里程超過８００公里，而電池集成在底盤中，可以防止在事故中受損。
　
　　曾毓群表示，這項計劃的目標是大幅削減電動汽車開發成本－－從數十億美元削減至僅
１０００萬美元，為新競爭對手進入這個行業打開大門，「這樣一來，一家小型電動汽車公司每
年僅售出１萬輛汽車就能實現盈利」。（ｓｌ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

APEC主辦方秘魯，其錢凱港在中美激鬥下惹關注

13/11/2024 17:14

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處