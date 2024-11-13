《汽車新勢力》寧德時代擬進軍電網並擬為行業提供帶電池汽車底盤

《經濟通通訊社１３日專訊》寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群接受《路透》訪

問時透露，計劃將寧德時代重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆

電動汽車行業的經濟格局。



報道指，目前寧德時代以３７％的全球份額在電動汽車電池市場佔據領先位置，而其儲能業

務去年增長了３３％，超越了其電動汽車電池業務。但曾毓群認為，通過提供包括太陽能和風能

在內的綠色電網系統、專用儲能系統以及從停放的電動汽車中獲取電力的智能系統，寧德時代擁

有更大的機會。



＊曾毓群：可建立零排放電網，足為一座城供電＊



曾毓群稱，寧德時代可以建立一個零排放電網，足以為大型數據中心、甚至一座城市供電，

而目標是超越儲能領域，進軍發電領域，「與電動汽車相比，這是個巨大的市場」。



曾毓群又預計，開發和管理「零碳」電網的業務規模可能高達電動汽車電池業務的１０倍。

報道認為，如果實現曾毓群提出的通過發展電網將收入增加９倍的目標，寧德時代將能夠與中石

化和中石油相媲美，躋身中國最大公司行列。



＊磐石計劃目標助電動汽車企業降開發成本＊



寧德時代另一項戰略舉措是計劃提供現成的電動汽車平台，將長續航電池集成到汽車底盤中

，然後客戶只需設計內飾和外觀，即可推出自家的定製電動汽車。該項目的中文代號為「磐石」

，尚未正式公布，但寧德時代已開始向客戶推銷該平台。據介紹，由寧德時代設計的電動汽車底

盤，其電池的續航里程超過８００公里，而電池集成在底盤中，可以防止在事故中受損。



曾毓群表示，這項計劃的目標是大幅削減電動汽車開發成本－－從數十億美元削減至僅

１０００萬美元，為新競爭對手進入這個行業打開大門，「這樣一來，一家小型電動汽車公司每

年僅售出１萬輛汽車就能實現盈利」。（ｓｌ）

