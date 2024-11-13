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AH股新聞

13/11/2024 15:05

《Ａ股焦點》特朗普將拯救ＴｉｋＴｏｋ，抖音概念抽升多股漲停

　　《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股抖音概念今日異動拉升，值得買（深：３００７８５）飆
２０％漲停，遙望科技（深：００２２９１）、省廣集團（深：００２４００）、供銷大集
（深：０００５６４）等亦抽升１０％漲停，藍色光標（深：３０００５８）漲近１０％，中信
出版（深：３００７８８）漲５﹒７％，掌閱科技（滬：６０３５３３）升４﹒３％，中文在線
（深：３００３６４）、國脈文化（滬：６００６４０）、引力傳媒（滬：６０３５９８）升逾
３％，芒果超媒（深：３００４１３）、因賽集團（深：３００７８１）、中廣天擇
（滬：６０３７２１）等齊升。
　
　　美國國會針對ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」剝離法案中規定的最後期限，將在候任總統特朗普
正式上任的前一天１月１９日到期。由於特朗普曾在競選期間表示反對封禁ＴｉｋＴｏｋ，許多
ＴｉｋＴｏｋ的美國用戶和粉絲都希望特朗普能夠在這兩個月找到方法拯救ＴｉｋＴｏｋ。據《
紐約時報》報道，特朗普團隊的發言人表示特朗普將兌現承諾，惟未提供具體細節。特朗普在競
選期間開通了ＴｉｋＴｏｋ帳號爭取年輕選民支持，並一炮而紅，成為擁有過千萬粉絲的「
ＴｉｋＴｏｋ網紅」。（ｓｌ）

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