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AH股新聞

13/11/2024 13:10

【ＦＯＣＵＳ】沃爾茲、馬斯克擔重任，「侵侵２﹒０」黑雲壓頂

　　【ＦＯＣＵＳ】美國總統權力交接倒數７０天，「侵侵２﹒０」團隊要員陸續揭盅。除了現
任佛州參議員魯比奧（Ｍａｒｃｏ　Ｒｕｂｉｏ）的國務卿提名有待正式確認，最矚目的當屬任
命國會山「頭號對華鷹派」沃爾茲（Ｍｉｋｅ　Ｗａｌｔｚ）為白宮國家安全顧問，以及由「鋼
鐵俠」馬斯克擔綱「政府效率部」。
　
＊心腹＋軍師，信正與中國冷戰＊
　
　　明年１月２０日將再次入主白宮的特朗普，隨著多個要職提名人選陸續揭盅，相比８年前的
「１﹒０」任期，「絕對忠誠」、「同聲同氣」顯然是遴選的不二法則。
　　其中，身兼總統「心腹＋軍師」角色的國安顧問一職，花落榮休陸軍上校、現任佛州眾議員
沃爾茲。跟時常直言不諱批評中國的「佛州幫」魯比奧不相仲伯，沃爾茲早在２０２１年就明言
，「相信我們正與中國冷戰」，並提出議案敦促美國抵制２０２２北京冬奧。
　　就在上月底，他出席智庫大西洋理事會的論壇時最新稱，美國「從未遇到過（中國）這樣的
對手－－經濟跟我們匹敵，控制如此多的基本生產要素，擁有規模更大的海軍和太空發射力量。
」強調有必要關注中國威脅，因為「他們的威懾形式不限於坦克、飛機、船舶，而在港口、管道
、電網和供水。」
　
＊不滿「美國例外論」遭蔑視＊
　
　　如同特朗普的副手萬斯，曾以一本《鄉下人悲歌（Ｈｉｌｌｂｉｌｌｙ　Ｅｌｅｇｙ）》呈
現自己作為普通人的奮鬥敘事，沃爾茲同樣著有一本自傳式的《殘酷真相：像綠色貝雷帽一樣思
考和領導（Ｈａｒｄ　Ｔｒｕｔｈｓ：　Ｔｈｉｎｋ　ａｎｄ　Ｌｅａｄ　Ｌｉｋｅ　ａ　
Ｇｒｅｅｎ　Ｂｅｒｅｔ）》，講述自己２７年軍旅生涯的心得。
　　值得留意的是，他在書中披露，對愈來愈多人蔑視「美國例外論」和美國人的優勢，感到困
惑和憤怒，直指這些是拜學術界、傳媒、荷里活、體育界、企業界等內部滲透和影響
（ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ　ａｎｄ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｉｎｓｉｄｅ）
所賜。而此跟特朗普高舉反對蔓延於學界、傳媒界、娛樂界的覺醒主義、自由主義大旗不謀而合

　
＊政府效率部誓削「愚蠢支出」＊
　
　　若論如何從根源撥亂反正，馬斯克擔綱的「政府效率部」勢當大任。特朗普周三（１３日）
聲明就指，該部門對「拯救美國」運動至關重要。削除官僚主義、減少浪費支出、重組聯邦機構
，何解被特朗普形容為可媲美二戰研發首枚核武的「曼哈頓計劃」？
　　看看馬斯克明言，「政府效率部」的所有行動都將在網絡公布，並呼籲公眾報告所有「由納
稅人支付的最瘋狂愚蠢的支出」，Ｘ儼然已成一個大型「篤灰」平台。舉報對象包括－－用於巴
基斯坦性別研究、令潮人戒煙的另類音樂研究、變性猴子愛滋病病毒研究等的資金，以及大量過
期授權撥款和未對賬交易支出等。
　　此外，對於被稱為「左翼堡壘」的大學，有人建議馬斯克削減對戲劇、音樂、文科等學位的
聯邦補貼。而特朗普在競選時正正提出，建立一所免費的線上大學Ａｍｅｒｉｃａｎ　
Ａｃａｄｅｍｙ，與現有大學競爭。而特朗普的死敵、陷入收視率困境的ＣＮＮ亦醞釀裁員數百
人。
　　橫掃白宮、參眾兩院的「特朗普黨」，挽起袖子大幹一場的架勢，於內於外，都黑雲壓頂。

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