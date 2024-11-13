【提振內房】財政部等三部門：住房交易契稅最低減至１％

《經濟通通訊社１３日專訊》財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布關於促進房地產市場

平穩健康發展有關稅收政策的公告，對個人購買家庭唯一住房，面積為１４０平方米及以下的，

減按１％的稅率徵收契稅；面積為１４０平方米以上的，減按１﹒５％的稅率徵收契稅。對個人

購買家庭第二套住房，面積為１４０平方米及以下的，減按１％的稅率徵收契稅；面積為１４０

平方米以上的，減按２％的稅率徵收契稅。公告自２０２４年１２月１日起執行。



該三部門相關負責人表示，此次調整，將各地區土地增值稅預徵率下限統一降低０﹒５個百

分點。調整後，東部地區為１﹒５％，中部和東北地區為１％，西部地區為０﹒５％。



＊北上廣深如取消普宅非普宅標準，賣２年或以上住宅免徵增值稅＊



公告同時表示，取消普通住宅和非普通住宅標準的城市，根據土地增值稅暫行條例，納稅人

建造普通標準住宅出售，增值額未超過扣除項目金額２０％的，繼續免徵土地增值稅。有關城市

的具體執行標準由各省、自治區、直轄市人民政府規定。



北京市、上海市、廣州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅標準的，取消普通住宅和

非普通住宅標準後，與全國其他地區適用統一的個人銷售住房增值稅政策，對該城市個人將購買

２年以上（含２年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。（ｓｌ）

