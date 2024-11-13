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AH股新聞

13/11/2024 07:53

百濟神州（６１６０）上季轉虧１﹒２億美元，惟收入破１０億美元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，在美國
通用會計準則（ＧＡＡＰ）下，截至９月３０日止第三季經營虧損約１﹒２億元（美元．下同）
，去年同期純利２億元，每股虧損０﹒０９元；但去除股份支付費用、折舊及攤銷費用等非現金
項目影響後，經調整經營利潤達６６００萬元，連續兩季實現非ＧＡＡＰ經營盈利。
　　期內營業收入１０﹒０２億元，升２８％，主要受惠百悅澤在美國和歐洲的銷售額分別增加
８７％及２１７％，是該集團首次實現單季度營收突破１０億元。
　　ＧＡＡＰ經營虧損由去年同期１﹒３億元降至１﹒２億元，經調整經營利潤６５６３萬元，
去年同期經調整經營虧損１６３４萬元。
　　集團表示，同比盈轉虧歸因上年同期和解產生３﹒６３億美元非經營收益。
　　該集團指，首三季虧損４﹒９億元，比去年同期虧損５億元收窄，每股虧損０﹒３６元，營
業收入２６﹒８億元，升４７％。
　　百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（Ｊｏｈｎ　Ｖ﹒　Ｏｙｌｅｒ）表示，
第三季度的卓越業績表現，進一步彰顯了公司在全球腫瘤治療領域的領導地位，這得益於公司獨
特的研發和臨床優勢，以及百悅澤的強勁上市勢頭。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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