《以舊換新》三部門：將酒店電視終端納入消費品以舊換新補貼範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家廣播電視總局辦公廳、商務部辦公廳

、文化和旅遊部辦公廳發布通知提出，因地制宜將酒店電視終端納入當地消費品以舊換新補貼範

圍、納入當地家電以舊換新工作。

《關於做好酒店電視終端以舊換新工作的通知》明確補貼對象和補貼標準，各地結合實際，

將２０２４年８月２５日至２０２４年１２月３１日期間新採購電視終端的酒店納入酒店電視終

端以舊換新補貼範圍，明確補貼對象和補貼標準。酒店應根據實際換新需求採購電視終端，獲得

補貼的電視終端數量最多不超過其客房總數。

通知提到，各地要做好酒店電視終端以舊換新與家電以舊換新的統籌貫通，鼓勵平台企業積

極參與各地區酒店電視終端以舊換新。簡化補貼審核流程，拓寬酒店電視終端以舊換新支付渠道

，在防控風險的前提下提高審批效率。此外，通知還提出，各省廣播電視、文化和旅遊部門指導

和鼓勵本地區酒店積極購買超高清電視終端設備，引導當地運營商面向酒店加強超高清內容供給

，豐富酒店電視大屏節目，進一步改善賓客收視體驗和酒店服務品質，促進廣電和文旅高質量發

展。

