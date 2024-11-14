【提振內房】中金：房地產稅收優惠主要利好一線城市房屋交易

《經濟通通訊社１４日專訊》財政部、稅務總局、住建部日前發布《關於促進房地產市場平

穩健康發展有關稅收政策的公告》，提出加大住房交易環節契稅優惠力度，積極支持居民剛性和

改善性住房需求；降低土地增值稅預徵率下限，緩解房地產企業財務困難；明確與取消普通住宅

和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策，降低二手房交易成本，保持房地產企

業稅負穩定。



中金公司發文稱，本次契稅和增值稅調整主要利好一線城市房屋交易量，能在一定程度上刺

激改善群體、提振需求總量，但也可能有改變賣家預期、增加賣盤體量的作用，總交易量或有所

提振，但價格走勢仍須視供求關係變動進一步觀察。



同時，本次土增稅調整或有助於緩解房企的預徵稅收負擔，對短期現金流壓力改善有一定貢

獻。具備開發投資修復潛力、深耕核心城市且長期仍有一定市場份額提升空間的頭部企業可優先

著眼配置；若後續政策力度超預期，可擇機選擇更高彈性標的。



＊中原地產：新政最大受益者是一線城市購二套房＊



中原地產首席分析師張大偉介紹，新政受益最大的是一線城市購買二套房的購房者，過去四

個一線城市二套房全部按照３％收取契稅，新政策將變成１４０平方米以內１％，１４０平米以

上２％，購房者最多可享受２％的契稅減免。舉例來說，購買第二套房的購房者，總價５００萬

元，過去契稅要３％也就是１５萬元，新政策後將按照１％收取，也就是５萬，契稅減少１０萬

元。（ｌｃ）

