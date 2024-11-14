《中國要聞》瑞銀：內地很多家電企業已就可能的關稅作相應調整

《經濟通通訊社１４日專訊》瑞銀大中華消費品研究主管彭燕燕近日在媒體分享會上表示，

隨著特朗普再次當選美國總統，未來潛在的關稅對中國消費品市場的影響最大的應該是家電行業

，因為國內家電企業的收入中超過５０％的比例來自海外的市場，而且家電企業國際化的步伐並

不會因為美國關稅的提升而有所放緩。



她表示，針對未來可能出現的關稅問題，很多家電企業已經作了相應的調整，一方面把跟美

國相應的供應鏈都搬到了中國以外的市場，比如說東南亞、拉美。另一方面，如今家電企業更多

的增長來自非美地區的增長，比如東南亞、非洲、拉美，這些國家正在取代傳統的歐美市場，成

為家電企業出口增長的驅動力。



由於上述這兩個原因，企業在面對貿易摩擦帶來的衝擊時，態度比較積極的。瑞銀也預見到

未來的１２個月會有更多貿易摩擦的新聞報道或者政策出台，但從中國政府的政策以及企業的對

策來看，已經看到了一些比較積極的變化，因此瑞銀對整個消費品行業謹慎樂觀。



她又指，上周中央出台的１０萬億元人民幣「化債政策」間接對消費是有幫助的，緩解了地

方政府還債的壓力，會對相關的企業或者人員收入的提升、信心的恢復有正面幫助，也包括股票

市場的提升，還有地產交易量的企穩，都對消費有一個間接的幫助，但是針對消費者直接的政策

是比較缺乏的。（ｌｃ）

