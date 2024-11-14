《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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賽力斯 （６０１１２７） ２０４６﹒７０

貴州茅台 （６００５１９） １６０６﹒０６

中信證券 （６０００３０） １５３４﹒７２

紫金礦業 （６０１８９９） １１５８﹒２６

工業富聯 （６０１１３８） １１３０﹒９５

長江電力 （６００９００） １０８０﹒３５

海光信息 （６８８０４１） １０１０﹒０７

金山辦公 （６８８１１１） ９１５﹒６６

中國平安 （６０１３１８） ９１３﹒６０

寒武紀 （６８８２５６） ８４６﹒２２

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）４０６１﹒０６

東方財富 （３０００５９）１９４２﹒６４

北方華創 （００２３７１）１２８５﹒１３

科大訊飛 （００２２３０）１２７５﹒８６

歌爾股份 （００２２４１）１２０７﹒００

五糧液 （０００８５８）１１５９﹒１５

中興通訊 （００００６３）１０５６﹒４１

比亞迪 （００２５９４）１０５６﹒１６

浪潮信息 （０００９７７）１０４４﹒６４

美的集團 （０００３３３） ９８９﹒２０

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（以上數字取小數點後兩個位）

