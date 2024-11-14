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AH股新聞

14/11/2024 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
賽力斯　　（６０１１２７）　　２０４６﹒７０
貴州茅台　（６００５１９）　　１６０６﹒０６
中信證券　（６０００３０）　　１５３４﹒７２
紫金礦業　（６０１８９９）　　１１５８﹒２６
工業富聯　（６０１１３８）　　１１３０﹒９５
長江電力　（６００９００）　　１０８０﹒３５
海光信息　（６８８０４１）　　１０１０﹒０７
金山辦公　（６８８１１１）　　　９１５﹒６６
中國平安　（６０１３１８）　　　９１３﹒６０
寒武紀　　（６８８２５６）　　　８４６﹒２２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）４０６１﹒０６
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１９４２﹒６４
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１２８５﹒１３
科大訊飛　　　　　　　（００２２３０）１２７５﹒８６
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）１２０７﹒００
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）１１５９﹒１５
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１０５６﹒４１
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１０５６﹒１６
浪潮信息　　　　　　　（０００９７７）１０４４﹒６４
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　９８９﹒２０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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