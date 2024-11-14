《國企紅籌》中國人保︰首１０個月原保險保費收入按年升５﹒３％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年首１０個月原保險保費收入約６０６５﹒１億元（人民幣．下同），按年升５﹒３％。
該集團指，期內子公司中國人民財產保險、中國人民人壽保險及中國人民健康保險所獲得的
原保險保費收入分別為約４６０９﹒２７億、９９７﹒７８億及４５８﹒０５億元，分別升
４﹒８％、５﹒６％和１０﹒１％。（ｋｌ）
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14/11/2024 17:54
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，今年首１０個月原保險保費收入約６０６５﹒１億元（人民幣．下同），按年升５﹒３％。
該集團指，期內子公司中國人民財產保險、中國人民人壽保險及中國人民健康保險所獲得的
原保險保費收入分別為約４６０９﹒２７億、９９７﹒７８億及４５８﹒０５億元，分別升
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