《國企紅籌》太保︰首１０個月壽險累計原保險業務收入增２﹒４％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於今年
首１０個月子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為２１９５﹒９８億元
人民幣，按年增長２﹒４％；子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為
１７２８﹒５億元人民幣，按年增長７﹒４％。（ｋｌ）
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14/11/2024 17:46
《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於今年
首１０個月子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為２１９５﹒９８億元
人民幣，按年增長２﹒４％；子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為
１７２８﹒５億元人民幣，按年增長７﹒４％。（ｋｌ）
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