《神州頭條》財經報章頭版摘要：契稅增值稅雙降，房地產稅收調整

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為人類文明進步展開新圖景

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當地時間１１日至１２日，「全球南方」媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅舉行。論壇期間，中央

黨史和文獻研究院國家高端智庫和新華社國家高端智庫聯合課題組撰寫的智庫報告《人類文明新

形態的世界意義》面向全球發布。報告全面深入解讀、闡釋了中國式現代化創造人類文明新形態

所蘊含的獨特內涵、偉大實踐和世界意義。



三部門明確房地產市場稅收優惠政策

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近日，財政部、稅務總局、住建部發布了《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公

告》，稅務總局發布了《關於降低土地增值稅預徵率下限的公告》，自２０２４年１２月１日起

執行。



多項指標釋放經濟活力增強訊號

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隨著存量政策加快落實，疊加一攬子增量政策持續落地，近日發布的製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）、中小企業發展指數、電商物流指數、線下消費熱度指數、工程機械開工率等多個指

標，釋放出經濟活力增強的積極訊號。





《上海證券報》



契稅增值稅雙降，多項房地產稅收政策調整

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財政部、稅務總局、住建部近日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》

，明確多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策。



國有資產整合持續活躍，優質資產加速注入上市公司

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今年以來，國有企業併購重組持續活躍且不斷升溫。特別是伴隨國資國企改革不斷深入，在《關

於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》、《關於深化上市公司併購重組市場

改革的意見》等利好政策的共同作用下，地方國資正「跑步」入場，加速將優質資產注入上市公

司。



「兩新」政策加力推進，正帶來更多積極效應

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今年以來，特別是７月安排３０００億元人民幣超長期特別國債資金加力支持後，大規模設備更

新和消費品以舊換新（簡稱「兩新」）政策正帶來更多積極效應。近期，權威部門和機構發布的

消費領域多項數據顯示，１０月消費持續回暖向好。「兩新」政策還帶來部分領域投資端的顯著

變化，數據顯示相關製造業的投資持續攀升。





《證券時報》



促進房地產市場平穩健康發展，多項稅收政策調整

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財政部、國家稅務總局、住建部１３日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的

公告》，包括優化住房交易契稅政策，明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、

土地增值稅優惠政策。國家稅務總局同時發布公告，降低土地增值稅預徵率下限。相關政策自

２０２４年１２月１日起施行。



人民幣中間價創１４個月新低

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１１月１３日，人民幣兌美元匯率中間價報７﹒１９９１，較上一個交易日調貶６４個點子，為

２０２３年９月１１日以來最低值。今年四季度以來，受美元指數走強等因素影響，人民幣兌美

元匯率波動明顯，整體有所貶值。



地方發力資產證券化「換擋」，併購重組「踩油門」

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上海近日發布支持上市公司併購重組最新行動方案，要求併購重組需注重價值引領，向有助於新

質生產力發展、有助於重點產業補鏈強鏈的項目傾斜，塑造典型案例，樹立鮮明導向。（ｌｃ）

