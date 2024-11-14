《神州經脈》新能源車產量破千萬，房產稅收降，保交房２８５萬套

《神州經脈》今日（１４日）Ａ股市場縮量調整，滬綜指低開低走，全日收跌１﹒７３％，

報３３７９﹒８４點，又失３４００點，深成指亦軟２﹒８３％，創業板指更挫３﹒４％；成交

繼續縮量，兩市全天成交１﹒８４萬億元（人民幣．下同），近兩周來首次跌落２萬億元水平，

較上個交易日減１７０７億元或８﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４０９，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１５７點子，創８月１日以來近三個半月新低，全日在７﹒２２９１至７﹒２４６３之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９６６，較上個交易日升２５點子，止三連跌，暫脫離

１４個月低位，上個交易日報７﹒１９９１。 中間價較市場預測水平強３６０點，偏離幅度

比昨日更大，顯示監管強力過濾以應對外部強美元壓力。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 住房城鄉建設部表示，全國保交房工作推進有力，截至１１月１３日，全國已交付２８５

萬套，對市場預期帶來明顯改變。其中，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等

７４個省市保交房交付率已超八成，貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州等２４個城市保交房交付

率已超九成，江西新余、甘肅金昌等６個城市保交房項目交付率已達１００％。此外，截至１０

月３１日，白名單項目貸款審批通過金額超３萬億元。



２﹒ 房地產稅收政策調整正式落地，其中，契稅徵收幅度降至１％－２％，且分類標準從９０

平米提升至１４０平米，一線城市也不再區別對待。增值稅則明確一線城市取消普宅非普宅後適

用其他地區的持有滿兩年免徵政策。有分析人士認為，政策落地將進一步降低置業成本，利好改

善性住房需求，但力度略遜於市場預期，僅為「邊際利好」，後續期待政策能繼續拾階而上，例

如不考慮持有年限即免徵增值稅等。



３﹒ 據《央視新聞》引述中國汽車工業協會報道，今天上午，中國新能源汽車年產量首次突破

１０００萬輛，成為全球首個新能源汽車年度達產１０００萬輛的國家。統計顯示，２０１３年

是中國新能源汽車產銷量納入統計體系的第一年，當年的產量僅１﹒８萬輛。２０１８年，年產

量達到百萬量級，再到２０２２年，年度達產超過５００萬輛，直到今天，首次突破１０００萬

輛的里程碑，比去年全年９５８﹒７萬輛的產量增加了４﹒３％。專家預計，這數字到年底有望

超過１２００萬輛。



４﹒ 據《彭博》報道，中國已於沙特以分別高於同期限美債１個和３個點的利率，發行了３年

期和５年期的美元主權債，籌資２０億美元。報道引述知情人士指，本次認購規模超過４００億

美元，即發行規模的２０倍；又引述交易員稱，這些債券周四在納斯達克杜拜和香港交易所上市

交易後，其殖利率降至同期限美債之下，殖利率溢價分別跌至－２４和－２５個基點左右。



５﹒ 據外電報道，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）和美國網路安全和基礎設施安全局（ＣＩＳＡ）

１３日發出聯合聲明指，與中國有關的黑客入侵了美國多家電信公司的網絡，竊取了本應提供給

美國執法機構的監控數據。在北京，外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方在網絡

安全問題上的立場是一貫的，中國沒有興趣利用網絡干涉別國的內政，更反對出於政治目的散布

與中國相關的虛假信息。



６﹒ 紫金礦業的哥倫比亞武里蒂卡金礦據報去年被當地販毒集團掠奪了超過３﹒２噸黃金，價

值約２億美元。內媒引述紫金礦業方面回應稱，該礦山被盜採數量實際上難以統計；當地上一屆

政府打擊非法開採力度較大，惟現任執政者２０２２年下半年上台後，礦區的安全形勢顯著惡化

，執法和警力不足導致當地非法採礦事件大幅增加。不過，近兩年該礦山產量持續增長，今年亦

已完成全年８﹒６噸產量計劃的８７％，盜採對公司業績影響較小。



７﹒ ２０２５屆全國普通高校畢業生規模預計達１２２２萬人，同比增加４３萬人。教育部表

示，將做好２０２５屆高校畢業生就業工作，配合相關部門依法嚴厲打擊虛假招聘、惡意解約等

違法違規行為，切實維護畢業生權益。



８﹒ 珠海市體育中心１１日發生駕車惡意撞人事件造成３５死４３傷，全國震驚。公安部及珠

海市均舉行會議要求迅速查明案情，依法嚴懲兇手，並要更加深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛

、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，最大限度地把矛盾和問

題化解在基層、處置在源頭，動態消除隱患，嚴防發生極端案件。北京市亦表示，要全力確保首

都安全穩定和群眾生命財產安全，深入做好矛盾糾紛排查化解。（ｓｌ）

