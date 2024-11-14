《鍾之日記》打風首度不停市，恒指成交雙雙跌

《鍾之日記》１１月１４日，香港天氣：打風。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國通脹數據符合預期，聯儲局下月減息可能性升溫，美元匯價創一年新高，人幣繼續走貶

，港股首度打風不停市下低開近二百點，盤中騰訊（００７００）拉升帶動，恒指曾掉頭回穩，

但５０天線見阻力，又重返下跌軌道，午後一度挫４３１點至１９３９２點，創９月２６日以來

新低。恒指收報１９４３５，跌３８７點或２％，連跌五個交易日。今日主板成交約１７３３億

元，按日下跌約６％。



＊Ａ股收低１﹒７％，近一個月最大跌幅＊



今日Ａ股市場縮量調整，滬綜指低開低走，全日收跌１﹒７３％，近一個月最大跌幅，報

３３７９﹒８４點，又失３４００點，深成指軟２﹒８３％，創業板指更挫３﹒４％；兩市全天

成交１﹒８４萬億元人民幣，近兩周來首次跌落２萬億元水平，較上個交易日縮量１７０７億元

人民幣或８﹒５％。

盤面上，僅保險、銀行及ＳＴ板塊微升，其餘行業及概念板全線下調。光刻機、鋰礦、半導

體及房地產跌幅靠前。

中國房地產稅收政策調整正式落地，其中，契稅降低了徵收幅度，特別利好一線城市。但眾

所期待的稅收政策略遜於市場預期，有分析人士認為措施僅為「邊際利好」，後續期待政策能繼

續拾階而上，例如不考慮持有年限即免徵增值稅等。地產板塊全日跌３﹒４％。



＊業績喜憂參半，騰訊績後反覆＊



騰訊公布季度業績，喜憂參半，第三季純利５３２﹒３億元人民幣，按年升４７％、按季增

１２％，期內收入按年增長８％至１６７１﹒９３億元人民幣，符市場預期，但是增值服務業務

收入按年增長９％，差過預期的增長一成

瑞銀研報指，雖然騰訊第三季經調整淨利潤增長優於市場預期，但毛利率受到一次性支出拖

累，該行預計相關支出將於未來幾個季度正常化。將目標價由５８０元上調至５８８元。

花旗研報指，騰訊第三季度業績穩健，維持預測公司遊戲收入將在四季度和明年上半年將保

持健康的雙位數成長，維持目標價５７３元。

麥格理研報指，騰訊第三季度遊戲營收按年上升１２％，高於第二季度的９％，主要受惠於

穩定的常青遊戲及具有常青潛力的新遊戲。騰訊仍屬優質高防禦性股份，料其多元化的收入來源

可繼續帶來持續性增長，利潤率亦可望擴大。將其目標價調升２％至５６２元。

騰訊表現反覆，先低開其後曾倒升２﹒８％，收市則窄幅倒跌０﹒１％，報４０３﹒４元，

死守４００元關。



＊稅改浪花小，內房集體弱＊



中國樓市稅收政策調整昨天正式落地，涉及契稅、銷售住房增值稅和土地增值稅。中金發文

稱，本次契稅和增值稅調整主要利好一線城市房屋交易量，總交易量或有所提振。同時，土增稅

調整或有助於緩解房企的預徵稅收負擔，對短期現金流壓力改善有一定貢獻。

中信證券亦指，當前中國房地產市場的交易稅負已經來到了歷史上最低階段，尤其是一線城

市改善性需求的交易稅負擔大幅下降。這充分體現了政策解放思想，力促止跌回穩的積極態度。

一片唱好下，也有別樣意見。有行業分析師認為，本次稅率調整幅度小於預期，此前業界估

契稅將統一下調至１％，並且取消增值稅兩年後才能免徵的限制。

經濟學家任澤平及其團隊發文指，本次房地產稅費的下調是一項積極的措施，但似乎未能觸

及當前問題的核心。他認為當前的核心矛盾在於，一方面存在大量商品房庫存，另一方面，眾多

低收入人群面臨住房短缺的問題。解決方案其實並不複雜：成立住房銀行，大規模收購庫存商品

房並將其轉化為租賃住房。這樣不僅能夠改善民生，還能為開發商提供現金流，解救地方財政，

市場也將因此止跌回穩。

投資者對稅改刺激作用將信將疑，內房股普遍跌。新城發展（０１０３０）挫７﹒７％最傷

，龍湖（００９６０）跌７﹒２％，融創中國（０１９１８）跌幅也有７％，萬科

（０２２０２）挫逾５％，華潤置地（０１１０９）走低４％，中海外（００６８８）全日跌

３﹒６％。



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