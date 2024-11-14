【傾力救市】中證報：多項指標釋放經濟活力增強訊號

《經濟通通訊社１４日專訊》官媒《中國證券報》今日頭版文章指出，隨著存量政策加快落

實，疊加一攬子增量政策持續落地，近日發布的製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、中小企業發展

指數、電商物流指數、線下消費熱度指數、工程機械開工率等多個指標，釋放出經濟活力增強的

積極訊號。

其中，作為經濟運行的先行指標，製造業ＰＭＩ率先釋放積極訊號。國家統計局的數據顯示

，１０月製造業ＰＭＩ為５０﹒１％，較９月上升０﹒３個百分點，升至擴張區間。

作為反映中小企業經濟運行狀況的１０月中國中小企業發展指數為８９，較９月上升０﹒３

點，為今年以來最大升幅。



＊消費活力持續釋放＊



消費方面，中國物流與採購聯合會１１日發布的數據顯示，１０月中國電商物流指數為

１１５點，較９月回升０﹒６點。電商物流總業務量指數達到１３３﹒７點，比９月提高２﹒５

點，為近５年內新高。

線下消費活力也在持續改善。國家信息中心基於全國主要城市代表性商圈人流量數據構建的

數據顯示，１０月線下消費熱度指數同比增長８﹒２％，較上月提升２﹒９個百分點，且增速連

續兩個月穩步提升，特別是以住宿、餐飲為代表的生活服務消費加速回暖，消費活力持續改善。

整體來看，中國商業聯合會最新數據顯示，１１月中國零售業景氣指數為５１％，同比上升

０﹒２個百分點。



＊投資保持穩健＊



投資方面，作為基建投資的「風向標」，最新公布的工程機械開工率、挖掘機銷量等指標映

射出投資保持穩健態勢。

國家信息中心最新數據顯示，１０月，反映工程建設熱度的工程機械開工率環比提升了

１﹒６個百分點，說明全國各地在建項目穩步推進。

另外，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業的統計，１０月份銷售各類挖掘機

１６７９１台，同比增長１５﹒１％。其中，國內銷量８２６６台，同比增長２１﹒６％；出口

量８５２５台，同比增長９﹒４６％。挖掘機銷售實現同比增長預示著基建投資加快。（ｌｃ）

