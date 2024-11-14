  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2024 08:57

【傾力救市】中證報：多項指標釋放經濟活力增強訊號

　　《經濟通通訊社１４日專訊》官媒《中國證券報》今日頭版文章指出，隨著存量政策加快落
實，疊加一攬子增量政策持續落地，近日發布的製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、中小企業發展
指數、電商物流指數、線下消費熱度指數、工程機械開工率等多個指標，釋放出經濟活力增強的
積極訊號。
　　其中，作為經濟運行的先行指標，製造業ＰＭＩ率先釋放積極訊號。國家統計局的數據顯示
，１０月製造業ＰＭＩ為５０﹒１％，較９月上升０﹒３個百分點，升至擴張區間。
　　作為反映中小企業經濟運行狀況的１０月中國中小企業發展指數為８９，較９月上升０﹒３
點，為今年以來最大升幅。
　
＊消費活力持續釋放＊
　
　　消費方面，中國物流與採購聯合會１１日發布的數據顯示，１０月中國電商物流指數為
１１５點，較９月回升０﹒６點。電商物流總業務量指數達到１３３﹒７點，比９月提高２﹒５
點，為近５年內新高。
　　線下消費活力也在持續改善。國家信息中心基於全國主要城市代表性商圈人流量數據構建的
數據顯示，１０月線下消費熱度指數同比增長８﹒２％，較上月提升２﹒９個百分點，且增速連
續兩個月穩步提升，特別是以住宿、餐飲為代表的生活服務消費加速回暖，消費活力持續改善。
　　整體來看，中國商業聯合會最新數據顯示，１１月中國零售業景氣指數為５１％，同比上升
０﹒２個百分點。
　
＊投資保持穩健＊
　
　　投資方面，作為基建投資的「風向標」，最新公布的工程機械開工率、挖掘機銷量等指標映
射出投資保持穩健態勢。
　　國家信息中心最新數據顯示，１０月，反映工程建設熱度的工程機械開工率環比提升了
１﹒６個百分點，說明全國各地在建項目穩步推進。
　　另外，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業的統計，１０月份銷售各類挖掘機
１６７９１台，同比增長１５﹒１％。其中，國內銷量８２６６台，同比增長２１﹒６％；出口
量８５２５台，同比增長９﹒４６％。挖掘機銷售實現同比增長預示著基建投資加快。（ｌｃ）

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普團隊出爐

14/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處