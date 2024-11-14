【提振內房】任澤平：稅收優惠未觸及當前核心，建議成立住房銀行

《經濟通通訊社１４日專訊》財政部、稅務總局、住建部發布公告，明確多項支持房地產市

場發展的稅收優惠政策。契稅方面，將現行享受１％低稅率優惠的面積標準由９０平方米提高到

１４０平方米，並明確北京、上海、廣州、深圳四城可以與其他地區統一適用家庭第二套住房契

稅優惠政策。土地增值稅方面，將各地區土地增值稅預征率下限統一降低０﹒５個百分點。增值

稅方面，在城市取消普通住宅標準後，對個人銷售已購買２年以上住房一律免微增值稅。



對此，內地著名經濟學家任澤平在微信公眾號發文指，本次房地產稅費的下調是一項積極的

措施，但似乎未能觸及當前問題的核心。



他表示，當前房地產市場的發展階段已經發生了變化，供求關係也隨之轉變，整體市場已基

本達到供求平衡，在局部區域出現了分化。此外，居民的收入和就業預期普遍不高，這與以往的

情況形成了鮮明對比。因此，不應期待通過簡單的政策放鬆就能重振市場。



＊建議大規模收購庫存商品房轉化為租賃住房＊



他認為當前市場的核心矛盾在於，一方面市場上存在大量未售出的商品房庫存，另一方面，

眾多低收入家庭和大學畢業生面臨住房短缺的問題。這才是問題的癥結所在。解決方案其實並不

複雜：成立住房銀行，大規模收購庫存商品房並將其轉化為租賃住房。這樣不僅能夠改善民生，

還能為開發商提供現金流，解救地方財政，市場也將因此止跌回穩。供求關係的改變將隨之而來

，更重要的是，中國將建立起一個大規模的住房保障體系，實現多方面的共贏。



在此過程中，必須確保收購的房產轉變為廉租房，而絕非分配房，以免引發大量尋租行為。

同時，必須從國家層面建立住房銀行，確保資金成本低廉、期限長、規模大。否則，像目前出台

的收儲政策那樣，資金難以落地，無法實現實際效果。（ｌｃ）

