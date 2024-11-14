【大國博弈】美官員：習近平拜登或於周六在秘魯舉行會晤

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述美國政府高級官員表示，總統拜登與中國國家

主席習近平將於本周六（１６日）舉行會晤，這是拜登任內兩人的第三次見面，也許也是拜登任

內兩人之間的最後一次會晤。



美國白宮國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）告訴記者，兩位領導人預計

將在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作組織論壇（ＡＰＥＣ）期間舉行會談，討論一系列全球熱點問

題，包括華盛頓和北京之間日益加劇的緊張關係。兩位領導人試圖在包括台灣、南海和俄羅斯等

問題上緩和緊張局勢，以及美國會要求中國在遏制芬太尼成分流入方面提供更多幫助。



沙利文說，拜登還將提出對一個與中國有關聯組織的擔憂，該組織最近入侵了美國知名官員

的私人郵箱。



對於美國當選總統特朗普已經透露，會在第二個任期內對中國採取強硬態度，美國政府官員

不願透露會否嘗試就中方與特朗普如何打交道向雙方提供建議，指中美關係是一種困難、複雜和

重要的關係，而拜登已明確表示和承認這種關係存在競爭性，需要找到負責任的方式來管理這種

關係。



美國當選總統特朗普確認，他將提名對華鷹派人物、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧

（Ｍａｒｃｏ Ｒｕｂｉｏ）出任國務卿。



中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。（ｒｙ）

