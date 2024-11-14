  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2024 08:34

【大國博弈】美官員：習近平拜登或於周六在秘魯舉行會晤

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述美國政府高級官員表示，總統拜登與中國國家
主席習近平將於本周六（１６日）舉行會晤，這是拜登任內兩人的第三次見面，也許也是拜登任
內兩人之間的最後一次會晤。
　
　　美國白宮國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ　Ｓｕｌｌｉｖａｎ）告訴記者，兩位領導人預計
將在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作組織論壇（ＡＰＥＣ）期間舉行會談，討論一系列全球熱點問
題，包括華盛頓和北京之間日益加劇的緊張關係。兩位領導人試圖在包括台灣、南海和俄羅斯等
問題上緩和緊張局勢，以及美國會要求中國在遏制芬太尼成分流入方面提供更多幫助。
　
　　沙利文說，拜登還將提出對一個與中國有關聯組織的擔憂，該組織最近入侵了美國知名官員
的私人郵箱。
　
　　對於美國當選總統特朗普已經透露，會在第二個任期內對中國採取強硬態度，美國政府官員
不願透露會否嘗試就中方與特朗普如何打交道向雙方提供建議，指中美關係是一種困難、複雜和
重要的關係，而拜登已明確表示和承認這種關係存在競爭性，需要找到負責任的方式來管理這種
關係。
　
　　美國當選總統特朗普確認，他將提名對華鷹派人物、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧
（Ｍａｒｃｏ　Ｒｕｂｉｏ）出任國務卿。
　
　　中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。（ｒｙ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普團隊出爐

14/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處