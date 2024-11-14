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AH股新聞

14/11/2024 12:04

《中國要聞》３名中國人無人機拍攝南韓軍事設施被立案調查

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《韓聯社》報道，３名在當地國立大學攻讀碩士和博士課程
的中國人，年齡介乎３０至４９歲，去年６月２５日使用無人機非法拍攝停靠在釜山海軍作戰司
令部的美軍核動力航母「羅斯福」號，除了拍攝航母之外，３人早在２０２２年９月起赴釜山作
戰基地附近野山進行考察，並拍攝逾５００張涉軍事設施的照片，包括駛入釜山海軍作戰司令部
的航母和潛艇等。
釜山警方以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》拘捕並立案調查。
　
　　早前一名４０多歲的中國籍男子，涉嫌用無人機拍攝「國家情報院」，遭首爾警方立案調查
，他亦被禁止出境。
　
＊韓使館提醒中國公民遵守規定，免遭受損失＊
　
　　中國駐韓國大使館１４日提醒中國公民遵守韓國無人機使用規定，切勿違規使用無人機，特
別是不要使用無人機在敏感地點或對敏感人物進行拍攝，以免因此陷入困境或遭受損失。
　
　　韓國對無人駕駛航空器管控較嚴，不僅對飛行高度、管制空域等有明確要求，且根據無人機
規格、用途等不同，詳細規定了操控人員須遵守事項，違者可處一年以下有期徒刑、拘役或
２００萬至１０００萬韓元以下罰金。（ｃｔ）

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