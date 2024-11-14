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AH股新聞

14/11/2024 14:51

《中國要聞》ＬＧ新能源否認南京工廠大規模裁員，稱屬正常調整

　　《經濟通通訊社１４日專訊》南韓鋰電池公司ＬＧ新能源的多位員工近期在社交平台上發布
消息稱，所供職的ＬＧ新能源（南京）有限公司在１１月開始裁員。
　
　　據界面新聞向ＬＧ新能源查詢回應指出，網上流傳的公司人員流動的相關信息，屬於正常經
營情況下的員工調整，非網傳大批裁員。ＬＧ新能源稱，此次調整的目的是根據市場環境變化，
優化產線安排以提升核心競爭力。該公司並未透露南京生產基地此次員工調整的具體規模。
（ｃｔ）

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