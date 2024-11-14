《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２８％，房地產稅收新政發布

《經濟通通訊社１４日專訊》財政部、稅務總局、住房城鄉建設部１３日發布房地產市場稅

收政策調整公告，內地將從１２月起下調住房交易契稅和開發商稅率，官媒評論指政策彰顯了政

府穩定預期的決心。不過，著名經濟學家任澤平認為，房地產稅費下調無疑是一項積極措施，但

似乎未能觸及當前問題的核心。

滬深股市今早再低開，滬綜指低開０﹒２８％，報３４２９﹒５１點，深成指低開

０﹒２３％，創業板指低開０﹒２５％。房地產板塊造好，電信運營、船舶股領跌。

任澤平在微信公眾號發文指，當前市場的核心矛盾在於，一方面商品房庫存多，另一方面眾

多低收入家庭面臨住房短缺問題。這才是問題的癥結所在。須成立住房銀行，大規模收購存量房

並將其轉化為租賃住房。這樣不僅能夠改善民生，還能為開發商提供現金流，解救地方財政，市

場也將因此止跌回穩。

另值得留意的是，《上證報》報道稱，隨著股市行情的啟動，近期投資者加槓桿的熱情也在

提升。截至１１月１２日，滬深北三市融資融券餘額達１８４６２﹒３５億元（人民幣．下同）

，連續７個交易日增加。其中，融資餘額為１８３５２﹒２４億元，僅次於２０１５年高峰，創

下９年多來的新高。

人民銀行公布，今日進行３２８２億元７天期逆回購，公開市場有１９２億元逆回購到期，

即今日淨投放３０９０億元，連續四個交易日淨投放共７４８３億元。（ｒｙ）

