  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２８％，房地產稅收新政發布

　　《經濟通通訊社１４日專訊》財政部、稅務總局、住房城鄉建設部１３日發布房地產市場稅
收政策調整公告，內地將從１２月起下調住房交易契稅和開發商稅率，官媒評論指政策彰顯了政
府穩定預期的決心。不過，著名經濟學家任澤平認為，房地產稅費下調無疑是一項積極措施，但
似乎未能觸及當前問題的核心。
　　滬深股市今早再低開，滬綜指低開０﹒２８％，報３４２９﹒５１點，深成指低開
０﹒２３％，創業板指低開０﹒２５％。房地產板塊造好，電信運營、船舶股領跌。
　　任澤平在微信公眾號發文指，當前市場的核心矛盾在於，一方面商品房庫存多，另一方面眾
多低收入家庭面臨住房短缺問題。這才是問題的癥結所在。須成立住房銀行，大規模收購存量房
並將其轉化為租賃住房。這樣不僅能夠改善民生，還能為開發商提供現金流，解救地方財政，市
場也將因此止跌回穩。
　　另值得留意的是，《上證報》報道稱，隨著股市行情的啟動，近期投資者加槓桿的熱情也在
提升。截至１１月１２日，滬深北三市融資融券餘額達１８４６２﹒３５億元（人民幣．下同）
，連續７個交易日增加。其中，融資餘額為１８３５２﹒２４億元，僅次於２０１５年高峰，創
下９年多來的新高。
　　人民銀行公布，今日進行３２８２億元７天期逆回購，公開市場有１９２億元逆回購到期，
即今日淨投放３０９０億元，連續四個交易日淨投放共７４８３億元。（ｒｙ）

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普團隊出爐

14/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處