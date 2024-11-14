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AH股新聞

14/11/2024 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３２％，軍工及汽車股走低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市早盤陷調整，滬綜指半日跌０﹒３２％，深成指跌
１﹒０４％，創業板指軟１﹒３２％。個股跌多漲少，兩市共３９５３隻個股下挫。成交回落，
滬深半日交易１１０４５億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２３０５億元或１７％。
　　今天上午，中國新能源汽車年產量首次突破１０００萬輛，成為全球首個新能源汽車年度達
產１０００萬輛的國家。專家預計，這數字到年底還有望超過１２００萬輛。可惜消息對汽車股
價無提振，整車股走低，上汽集團（滬：６００１０４）及東風股份（滬：６００００６）均挫
逾７％，江鈴汽車（深：０００５５０）跌３﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌
３﹒４％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒３％。
　　行業板塊上，電信運營回吐２﹒７％，包括航空船舶在內的軍工板塊也走弱。其中，中國衛
星（滬：６００１１８）半日跌５﹒４％，西測測試（深：３０１３０６）跌近５％。
　
＊金融股逆市活躍，保險半日升１﹒７％＊
　
　　大金融股逆勢造好，保險板塊升１﹒７％，銀行板塊升近１％。中國人壽
（滬：６０１６２８）漲２﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒５％，新華保險
（滬：６０１３３６）升１﹒７％。
　　新華保險昨出手，同日舉牌兩隻醫藥股：國藥股份（滬：６００５１１）及上海醫藥
（滬：６０１６０７）。根據公告，本次權益變動後，新華保險及其一致行動人合計持有國藥股
份３８２４﹒６２萬股，約佔公司總股本的５﹒０７％；持有上海醫藥Ａ股１﹒４９億股和Ｈ股
３７８９﹒５９萬股，約佔該公司總股本的５﹒０５％。（ｒｙ）

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