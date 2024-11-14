《Ａ股行情》滬指收跌１﹒７％，創業板重挫３％，成交失落２萬億

《經濟通通訊社１４日專訊》今日Ａ股市場縮量調整，滬綜指低開低走，全日收跌
１﹒７３％，報３３７９﹒８４點，又失３４００點，深成指亦軟２﹒８３％，創業板指更挫
３﹒４％；成交繼續縮量，兩市全天成交１﹒８４萬億元（人民幣．下同），近兩周來首次跌落
２萬億元水平，較上個交易日減１７０７億元或８﹒５％。
盤面上，僅保險、銀行及ＳＴ板塊微升，其餘行業及概念板全線下調。光刻機、鋰礦、半導
體及房地產跌幅靠前。
房地產稅收政策調整正式落地，其中，契稅降低了徵收幅度，特別利好一線城市。但眾所期
待的稅收政策略遜於市場預期，有分析人士認為措施僅為「邊際利好」，後續期待政策能繼續拾
階而上。
經濟學家任澤平發文評論，房地產稅費下調無疑是一項積極措施，但似乎未能觸及當前問題
的核心。當前市場的核心矛盾在於，一方面商品房庫存多，另一方面眾多低收入家庭面臨住房短
缺問題。他建議成立住房銀行，大規模收購存量房並將其轉化為租賃住房，改善民生、改善供需
，市場也將因此止跌回穩。
房地產板塊全日跌３﹒４％，萬業企業（滬：６００６４１）狠跌６％，新城控股
（滬：６０１１５５）挫４﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌近４％。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ４０３９﹒６２ －１﹒７３
上證綜合指數 ３３７９﹒８４ －１﹒７３ ７６２８﹒８４
上證Ａ股指數 ３５４２﹒７１ －１﹒７３
深證成份指數 １１０３７﹒７８ －２﹒８３ １０７５６﹒２０
深圳創業板指數 ２３３４﹒９６ －３﹒４０
上證Ｂ股指數 ２７６﹒６８ －１﹒８５ ２﹒５４
深證Ｂ股指數 １２６２﹒７６ －２﹒１６ ４﹒１６
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