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AH股新聞

14/11/2024 15:08

《Ａ股行情》滬指收跌１﹒７％，創業板重挫３％，成交失落２萬億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日Ａ股市場縮量調整，滬綜指低開低走，全日收跌
１﹒７３％，報３３７９﹒８４點，又失３４００點，深成指亦軟２﹒８３％，創業板指更挫
３﹒４％；成交繼續縮量，兩市全天成交１﹒８４萬億元（人民幣．下同），近兩周來首次跌落
２萬億元水平，較上個交易日減１７０７億元或８﹒５％。
　　盤面上，僅保險、銀行及ＳＴ板塊微升，其餘行業及概念板全線下調。光刻機、鋰礦、半導
體及房地產跌幅靠前。
　　房地產稅收政策調整正式落地，其中，契稅降低了徵收幅度，特別利好一線城市。但眾所期
待的稅收政策略遜於市場預期，有分析人士認為措施僅為「邊際利好」，後續期待政策能繼續拾
階而上。
　　經濟學家任澤平發文評論，房地產稅費下調無疑是一項積極措施，但似乎未能觸及當前問題
的核心。當前市場的核心矛盾在於，一方面商品房庫存多，另一方面眾多低收入家庭面臨住房短
缺問題。他建議成立住房銀行，大規模收購存量房並將其轉化為租賃住房，改善民生、改善供需
，市場也將因此止跌回穩。
　　房地產板塊全日跌３﹒４％，萬業企業（滬：６００６４１）狠跌６％，新城控股
（滬：６０１１５５）挫４﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌近４％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０３９﹒６２　　－１﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３７９﹒８４　　－１﹒７３　　　　７６２８﹒８４　　
　　上證Ａ股指數　　３５４２﹒７１　　－１﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１０３７﹒７８　－２﹒８３　　　１０７５６﹒２０　　
　　深圳創業板指數　２３３４﹒９６　　－３﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７６﹒６８　　－１﹒８５　　　　　２﹒５４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２６２﹒７６　　－２﹒１６　　　　　４﹒１６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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