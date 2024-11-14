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AH股新聞

14/11/2024 10:47

《中國要聞》公安部及珠海要求深入做好婚姻、房產等矛盾糾紛化解

　　《經濟通通訊社１４日專訊》廣東珠海一名６２歲男子疑因不滿離婚後財產分配判決，１１
日晚上駕車衝向珠海市體育中心戶外田徑場上正在運動的人群，造成３５死４３傷。公安部１３
日在北京舉行黨委（擴大）會議，指案件性質極為惡劣，要迅速查明案情，全面收集好、固定好
證據，依法嚴懲兇手，並協同有關部門做好傷員救治、善後處置等工作。
　
　　會議並強調，要堅持預防在前、調解優先、運用法治、就地解決，深入細緻做好婚姻家庭、
鄰里糾紛、涉法涉訴等各類矛盾糾紛排查化解，精準有效為群眾排憂解難，最大限度地把矛盾和
問題化解在基層、處置在源頭，動態消除隱患，嚴防發生極端案件。同時，要進一步嚴密社會面
整體防控，加強人員密集場所等重點部位巡控，有效提升見警率、管事率及震懾力、控制力。
　
　　珠海市亦於１３日兩次召開體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議，並於當晚召開
市委常委會會議，進一步研究做好傷員救治、安撫善後、案件處置、社會面隱患排查整治等工作
。會議強調，要加快案件調查進度，盡快查清案件真相和作案動機，全面收集固定證據，依法嚴
懲兇手，實事求是發布案件信息，及時回應群眾關切；要更加深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛
、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，切實從源頭加強風險防
控。
　
　　此外，要毫不鬆懈抓好安全穩定各項工作，強化社會面治安防控，加強人員密集場所安全管
理，推動平安建設工作落實、取得實效。（ｓｌ）

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