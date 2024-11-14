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AH股新聞

14/11/2024 11:54

【大國博弈】美國政府指控中國黑客入侵電信系統竊取客戶通信資料

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國當局表示，與中國有關的黑客入侵美國的電信公司系統後
，攔截了提供予美國執法機構的監控數據。
　
　　據《路透》及《美國之音》報道，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）和美國網路安全和基礎設施安
全局（ＣＩＳＡ）發出聯合聲明指，經過持續調查，發現中國黑客入侵多家電信公司的網路，竊
取客戶通話記錄等資料，入侵少數主要參與政府或政治活動的人士的私人通信，以及複製根據法
院命令應美國執法部門要求提供的某些資訊。聲明中未提供更多細節。
　
　　美媒上月曾報道指，中國黑客入侵美國電信龍頭威訊通訊，試圖獲取特朗普及其副手萬斯的
手機資料，賀錦麗的競選團隊以及國會議員也是黑客目標。中方否認美方關於黑客的指控。
　
　　另外，據《路透》引述美國政府高級官員表示，總統拜登與中國國家主席習近平將於本周六
（１６日）在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作組織論壇（ＡＰＥＣ）期間舉行會晤。美國白宮國家
安全顧問沙利文透露，除討論一系列全球熱點問題，拜登還將提出對一個與中國有關聯組織的擔
憂，該組織最近入侵了美國知名官員的私人郵箱。（ｓｌ）

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