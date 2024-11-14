【數據前瞻】機構料１０月工業增加值及消費增速加快，創近月新高

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於明日公布１０月工業增加值、社會消費品零售

總額及首１０月固定資產投資數據。《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，在一連串政策組

合拳提振下，中國１０月內需顯現回暖跡象，製造業活動進一步增強，預計當月規模以上工業增

加值同比增速將由９月的５﹒４％加快至５﹒６％，創五個月最大增幅。



同時，隨著以舊換新政策效果繼續釋放，疊加國慶中秋假期及「雙１１」啟動提前至１０月

等，１０月社會消費品零售總額同比增速亦料由３﹒２％明顯加快至３﹒８％，創八個月最大增

幅。投資方面，加力支持「兩新」政策有望繼續支撐資本支出，預計１－１０月固定資產投資增

速微擴０﹒１個百分點至３﹒５％。



＊機構：首１０月固投增速料小幅改善＊



華泰證券宏觀研究團隊稱，高頻指標顯示大多工業生產指標環比回升、同比亦小幅上行，但

建築鋼材成交量同比降幅從９月的１７﹒４％走闊至２０﹒８％、或顯示建築業活動回暖較滯後

。



投資方面，中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆預計，廣義基建和狹義基建增速可能延續分

化，截至１０月末，年內專項債額度基本發行完畢，兩萬多億元人民幣可用資金預計會對四季度

廣義基建投資增速形成支撐；但１０月基建實物工作量指標和建築業ＰＭＩ仍偏弱，預計狹義基

建投資增速仍會偏低。製造業投資預計會保持較高增速，房地產開發投資降幅則料有所收窄，整

體看，預計１－１０月整體固定資產投資同比增速可能小幅改善至３﹒５％。



消費方面，花旗預計１０月社會消費品零售總額同比有望進一步回升至３﹒８％，汽車銷售

得益於以舊換新政策有望進一步增長，在政府補貼和提前開始的「雙１１」購物節提振下，家電

及智能手機銷售也有望保持強勢。（ｓｌ）

