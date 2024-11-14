【ＦＯＣＵＳ】騰訊遊戲續威武，產品矩陣忙迭代

【ＦＯＣＵＳ】遊戲常青，鵝廠（騰訊昵稱）威武。左有「王者榮耀」，右有「和平精英」
的騰訊（００７００），周三（１３日）傍晚公布，第三季遊戲業務收入持續復甦。同時，營銷
服務業務（即在線廣告）下的小程序單季交易額井噴，８月上線的「微信小店」獲首次寫入季報
，顯示鵝廠產品矩陣不斷迭代。
＊新舊遊戲齊受捧，毛利高至５７％＊
全球最大遊戲開發商騰訊的堅不可摧，再次得到印證。最新季報顯示，第三季網路遊戲業務
營收５１８億元（人民幣．下同），按年增１２﹒６％－－無論是營收雙位數增長的旗艦「和平
精英」，還是日活用戶刷新千萬新高的「火影忍者」，再加上５月發布的「地下城與勇士」在手
遊收入榜位列第二，９月上線的「三角洲行動」日活達數百萬……都無疑是騰訊上季總營收按年
增８％至１６７１﹒９億元的最強動能。
值得一提的是，遊戲領銜的增值服務業務的毛利率，升至５７％，隨著預期明年還將有７８
款手遊上線（其中４６款已獲批），遊戲料續擔營收和賺錢重任。
＊秉持長期主義，推去中心化賦能＊
遊戲固然是「生蛋金鵝」，但騰訊最大的野心並非遊戲王國君臨天下，而是以長期主義眼光
，推動去中心化賦能。此從小程序第三季交易額突破２萬億元，以及「微信小店」獲首次寫入季
報即可見一斑。
騰訊微信及ＷｅＣｈａｔ月活帳戶最新錄１３﹒８２億，除了即時通訊，將此「流量池」轉
化為「生意場」，正是騰訊的產品未來發力點所在。而作為微信生態核心的「小程序」，第三季
促成逾２萬億元的交易ＧＭＶ，覆蓋消費、出行、繳費、醫療、保險、辦公甚至電動車充電等各
領域。
創始人馬化騰曾將這種開放生態形容為「請你蓋房子」，「蓋完房子就是你的，你的客戶、
粉絲都是你的，不需要再交月租，不需要每年漲價。」但騰訊並非「白做慈善」，得益於廣告主
對小程序等廣告庫存的強勁需求，第三季營銷服務業務收入按年勁增１７％至３００億元。
＊布局微信小店打通信息和商品流＊
騰訊並透露，小程序２萬億交易大多為服務，而不是實體商品。而今次季報首次提及的「微
信小店」，正正是看好實物電商長期潛力的關鍵布局。
自８月２５日將「視頻號小店」升級為「微信小店」，目的就是打通微信的信息流與「微信
小店」的商品流，意味微信群、視頻號、小程序、公眾號的流量，都能引流至「微信小店」。在
微信直接打開小店，從手機、家電、美妝，到服飾、生鮮、鐘錶，如同淘寶、京東、拼多多的翻
版。
求變的企鵝在眾多對手中能跑多快？賽道很長，也許勝負不急於眼前。
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情