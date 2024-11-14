【聚焦人幣】１０月人行口徑外匯佔款降２３３億，連續７個月減少

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行數據顯示，１０月末人行口徑外匯佔款餘額為
２２０７３３﹒０４億元人民幣，環比減少２３３﹒４３億元人民幣，連續７個月減少。
（ｓｌ）
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14/11/2024 17:48
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