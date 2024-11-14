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AH股新聞

14/11/2024 17:40

《打擊貪腐》工行前副行長張紅力受賄１﹒７７億，當庭認罪候判

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、副行長張紅力受賄案
今日在浙江省杭州市中級人民法院一審公開開庭審理。
　
　　張紅力被控在２０１１年至２０２２年間，利用擔任中國工商銀行股份有限公司黨委委員、
副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或通過
他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣１﹒７７億餘元。檢察機關提請以受
賄罪追究張紅力的刑事責任。張紅力當庭表示認罪悔罪，最後法庭宣布休庭，擇期宣判。
　
　　公開資料顯示，５９歲的張紅力擁黑龍江八一農墾大學學士學位，加拿大阿爾伯特大學遺傳
學碩士學位，美國加州聖哥拉大學工商管理碩士學位，中國科學院管理科學與工程專業博士學位
；曾任德意志投資銀行亞洲分行副董事長、董事總經理兼大中華區總裁，神華集團外部董事，黑
龍江省省長金融經濟顧問等，２０１０年５月起出任中國工商銀行股份有限公司副行長，至
２０１８年７月辭任，同年１０月出任厚樸投資聯席主席。去年１１月，中紀委國家監委通報張
紅力正接受調查；今年５月，張紅力被開除黨籍並被正式逮捕，８月被提起公訴。
　
　　中紀委國家監委當時的通報指，張紅力的問題包括：結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治
資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；徇私錄用調整幹部，騙取博
士學位；離職後違規任職；利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融
資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

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