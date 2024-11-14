《打擊貪腐》工行前副行長張紅力受賄１﹒７７億，當庭認罪候判

《經濟通通訊社１４日專訊》中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、副行長張紅力受賄案

今日在浙江省杭州市中級人民法院一審公開開庭審理。



張紅力被控在２０１１年至２０２２年間，利用擔任中國工商銀行股份有限公司黨委委員、

副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或通過

他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣１﹒７７億餘元。檢察機關提請以受

賄罪追究張紅力的刑事責任。張紅力當庭表示認罪悔罪，最後法庭宣布休庭，擇期宣判。



公開資料顯示，５９歲的張紅力擁黑龍江八一農墾大學學士學位，加拿大阿爾伯特大學遺傳

學碩士學位，美國加州聖哥拉大學工商管理碩士學位，中國科學院管理科學與工程專業博士學位

；曾任德意志投資銀行亞洲分行副董事長、董事總經理兼大中華區總裁，神華集團外部董事，黑

龍江省省長金融經濟顧問等，２０１０年５月起出任中國工商銀行股份有限公司副行長，至

２０１８年７月辭任，同年１０月出任厚樸投資聯席主席。去年１１月，中紀委國家監委通報張

紅力正接受調查；今年５月，張紅力被開除黨籍並被正式逮捕，８月被提起公訴。



中紀委國家監委當時的通報指，張紅力的問題包括：結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治

資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；徇私錄用調整幹部，騙取博

士學位；離職後違規任職；利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融

資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

